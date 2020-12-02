Bị nhắc nhở vì vội đi làm khi sinh đôi chưa lâu, Hồ Ngọc Hà nói thật về lý do

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết, vì có người phụ giúp chăm sóc 2 con song sinh nên cô yên tâm trở lại với công việc.

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng loạt ảnh ngày đầu trở lại với công việc sau sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, bà mẹ bỉm sữa đã lấy lại vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp. Bà xã Kim Lý nhận được nhiều lời ngợi khen vì sắc vóc "chuẩn không cần chỉnh" của mình.

Hồ Ngọc Hà xinh đẹp trong ngày trở lại với công việc - Ảnh: FB

Thế nhưng bên cạnh những lời "có cánh" dành cho nhan sắc của Hà Hồ, không ít bình luận góp ý rằng cô đi làm quá sớm. Mọi người nhắc nhở giọng ca "Cả một trời thương nhớ" nên ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc các con nhiều hơn.

Trước những lời góp ý chân thành từ dân mạng, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng trần tình. Cô chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã quá lo lắng. Em đã nghỉ 1 tháng tận hưởng rồi ạ. Nếu nghỉ thêm chắc em bị trầm cảm vì vốn dĩ em là người không ngồi yên được. Em đi làm nhưng không phải cả ngày cũng không phải cả tuần nên cũng không quá vất vả. Hơn nữa em có người giúp đỡ ở nhà nên em cân bằng được mọi thứ rất ổn bây giờ”.

Dù chưa cưới nhưng cặp đôi đã là vợ chồng hợp pháp - Ảnh: FB



Ảnh gia đình 5 thành viên được bà mẹ 3 con công khai vào dịp sinh nhật - Ảnh: FB

Hồ Ngọc Hà hạ sinh 1 trai 1 gái vào đầu tháng 11 vừa qua. Trong suốt quá trình thai nghén, nữ ca sĩ giấu kín tin vui và mãi đến cận ngày "vỡ chum" mới công khai.

Theo một số thông tin được chia sẻ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Nam diễn viên phim "Hương ga" cũng đã cầu hôn bạn gái tại bệnh viện sau khi cô sinh con. Công chúng hi vọng cặp đôi sớm tổ chức đám cưới hoành tráng để mọi người cùng chung vui.

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