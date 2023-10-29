Ly Kute bất ngờ lên xe hoa với chú rể điển trai sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh xúc động: 'Em không muốn khóc đâu'

Hậu trường 29/10/2023 09:08

Sau 7 năm làm mẹ đơn thân từ cuộc tình tan vỡ với chân sút Mạc Hồng Quân, cựu hot girl Ly Kute đã chính thức mặc váy cưới lên xe hoa.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh chia sẻ hình ảnh đi dự đám cưới của hot girl Ly Kute. Cô chia sẻ: "Em mong ngày này lâu lắm rồi… Tuổi thơ của em - Khánh Ly mãi hạnh phúc nhớ!".

Ly Kute bất ngờ lên xe hoa với chú rể điển trai sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh xúc động: 'Em không muốn khóc đâu' - Ảnh 1
Ly kute bất ngờ tổ chức hôn lễ sau 7 năm làm mẹ đơn thân khiến CĐM ngỡ ngàng

Được biết, hot girl Ly Kute đã tổ chức đám cưới với bạn trai tên Ngọc Sơn. Hôn lễ được diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ. Trước đó, cựu hot girl không để lộ bất kỳ thông tin nào về việc tổ chức đám cưới. Chính vì vậy trước loạt ảnh được Diệp Lâm Anh dăng tải, CĐM tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Ly Kute bất ngờ lên xe hoa với chú rể điển trai sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh xúc động: 'Em không muốn khóc đâu' - Ảnh 2
Chú rể được nhận xét điển trai và chững chạc 

Trong ảnh, cô dâu Ly Kute khoác lên người bộ đầm màu trắng nổi bật sánh đôi cùng người yêu trên lễ đường. Có thể thấy dù trải qua nhiều năm không hoạt động giải trí nhưng nhan sắc của Ly Kute vẫn trẻ trung, xinh xắn như ngày nào.

Khoảnh khắc vợ chồng Ly Kute trao nhẫn cưới và hứa hẹn trăm năm trước sự chứng kiến của gia đình quan khách khiến Diệp Lâm Anh bùi ngùi xúc động: "Em không muốn khóc đâu, chúc anh chị mãi hạnh phúc. Yêu chị nhiều". Trên mạng xã hội, nhiều netizen xuýt xoa khen ngợi nhan sắc chồng của Ly Kute điển trai, tuấn tú. Đồng thời gửi lời chúc mừng đến đám cưới của Ly Kute sau nhiều năm cô làm mẹ đơn thân.

Ly Kute bất ngờ lên xe hoa với chú rể điển trai sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh xúc động: 'Em không muốn khóc đâu' - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh xúc động chứng kiến hạnh phúc của Ly Kute

Ly Kute từng là một hot girl nổi tiếng. Cô từng có mối tình với cầu thủ Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc trong ồn ào vì khi chia tay, Ly Kute đang mang thai. Sau khi chia tay với bạn trai cầu thủ, cựu hot girl quyết định làm mẹ đơn thân, không nhận chu cấp, tự mình nỗ lực chăm sóc bé Khoai Tây. Về phía Mạc Hồng Quân, nam cầu thủ cũng nhanh chóng lên xe hoa với người mẫu Kỳ Hân và chào đón nhóc tỳ tên thân mật là Củ Tỏi.

Ly Kute bất ngờ lên xe hoa với chú rể điển trai sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh xúc động: 'Em không muốn khóc đâu' - Ảnh 4

Ly Kute bất ngờ lên xe hoa với chú rể điển trai sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh xúc động: 'Em không muốn khóc đâu' - Ảnh 5
 Người đẹp dành nhiều thời gian để kinh doanh và chăm sóc cho con trai 

Những năm qua, Ly Kute rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào công việc kinh doanh. Cô thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình bên cạnh con trai. Dù không 1 bờ vai vững chãi để tựa vào nhưng cuộc sống của 2 mẹ con vẫn vui vẻ, đủ đầy về vật chất khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Ly Kute khoe chuyện kinh doanh phát đạt, nhan sắc xinh miễn chê vẫn cư dân mạng thắc mắc sao nàng hot girl năm ấy vẫn cô đơn

Ly Kute khoe chuyện kinh doanh phát đạt, nhan sắc xinh miễn chê vẫn cư dân mạng thắc mắc sao nàng hot girl năm ấy vẫn cô đơn

Muốn chăm lo cho con trai có một cuộc sống đủ đầy, mới đây Ly Kute mở rộng mô hình kinh doanh.

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Từ khóa:   Ly Kute Diệp Lâm Anh Mạc Hồng Quân

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