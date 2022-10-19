Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 12:20

Mỗi lần xuất hiện bên cạnh mẹ, Khoai Tây luôn thu hút dân tình bởi vẻ ngoài điển trai, còn sống rất tình cảm khi biết làm thiệp tặng mẹ nhân dịp 20/10.

Bé Khoai Tây là con trai của Ly Kute, cậu bé luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Cậu nhóc sở hữu làn da trắng trẻo giống mẹ và những đường nét khuôn mặt cực đáng yêu, đôi mắt to tròn, lanh lợi,... Hiện tại Khoai Tây đã gần 6 tuổi, ngày càng chững chạc, ra dáng một thanh niên nhí. Theo dõi cuộc sống của Khoai Tây mới thấy, những năm qua cậu nhóc được mẹ nuôi dạy cực kỳ chu đáo.

Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 1
Mới gần 6 tuổi, Khoai Tây đã ra dáng 'thanh niên chững chạc', khi đứng cạnh với mẹ, dân tình đều phải xuýt xoa vì hai mẹ con ai nấy đều đẹp và duyên dáng.

Mỗi lần xuất hiện trên MXH là Khoai Tây lại khiến fan trầm trồ vì ngoại hình siêu dễ thương, cậu nhóc còn được mẹ khoe là rất tình cảm, biết quan tâm và hay giúp đỡ mọi người. Mỗi khi khoe hình ảnh tạo dáng bên con trai, dù đeo khẩu trang nhưng bé Khoai Tây vẫn luôn thu hút người đối diện với nhan sắc cực phẩm, vầng trán cao thanh tú, ai cũng cho rằng cậu bé càng lớn càng ra dáng và giống bố như đúc. 

Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 2
Dù đeo khẩu trang, nhưng cũng không thể 'phong ấn' được nhan sắc cực phẩm của cậu bé
Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 3
Khoai Tây còn biết giúp đỡ mẹ bán hàng

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cậu bé còn được cho là người sống rất tình cảm. Cụ thể, Mới đây trên trang cá nhân, Ly Kute đã đăng tải hình ảnh về một món quà nhỏ của cậu quý tử nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Nhân dịp ngày 20/10 sắp đến, bé Khoai Tây đã tự tay làm một tấm thiệp chúc mừng dành riêng cho mẹ. Những nét vẽ đơn giản với hình bông hoa đỏ thắm, bên trong là "1 triệu trái tim" yêu thương mà cậu bé dành cho mẹ.

Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 4
Khoai Tây tình cảm làm thiệp tặng mẹ nhân dịp 20/10 sắp tới

Dù còn khá nhỏ nhưng có thể thấy cậu bé vô cùng khéo tay, trong tấm thiệp, con trai Ly Kute còn bày tỏ đến mẹ những lời nhắn gửi yêu thương: "Con yêu mẹ nhiều, con yêu mẹ rất nhiều và chúc mẹ mạnh khỏe". Hot mom sinh năm 1990 đã vô cùng xúc động và khoe sự đáng yêu này với khán giả kèm dòng trạng thái: "Bức thư tình đầu tiên…". 

Có thể thấy, dù chỉ đơn thân nuôi con, nhưng Ly Kute đã nuôi dạy bé Khoai Tây rất tốt. Dù còn khá nhỏ, nhưng Khoai Tây đã bộc lộ bản thân là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, và hiểu chuyện. Mỗi ngày, Khoai Tây sẽ tự biết đánh răng, ngồi vào bàn học mà không cần sự nhắc nhở của mẹ. 

Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 5

Cậu bé được mẹ cho diện toàn đồ hiệu đắt tiền, đi du lịch khắp nơi và trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Từ khi học mầm non, cậu bé đã được mẹ đầu tư với mức học phí 100 triệu đồng mỗi năm. 

Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 6
Vừa qua Khoai Tây đã chính thức lên lớp 1, dù bận rộn nhưng Ly Kute vẫn dành thời gian để đến tham dự cùng con. 

Trước đó, Ly Kute cũng được dân tình khen ngợi vì cách chăm con khéo, khi nhiều lần khoe chiều cao vượt trội khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt. Mới gần 6 tuổi, nhưng Khoai Tây đã cao gần vai mẹ. Nhiều bà mẹ đã nhanh chóng xin bí quyết cô nàng, tiết lộ về phương pháp nuôi con cao lớn của mình, Ly Kute cho hay cô cho con uống một loại sữa bột của Úc với hàm lượng canxi gấp đôi các loại sữa bình thường. Nhờ đó mà chiều cao của Khoai Tây tăng nhanh trong vài tháng.

Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 7

Dù hiện tại là mẹ đơn thân nuôi con, song Ly Kute lại luôn vui vẻ với điều đó vì bên cạnh luôn có cậu con trai ngoan ngoãn. Cô nàng tập trung để phát triển sự nghiệp và chăm lo cho con cái, bố mẹ. Hiện người đẹp sinh năm 1990 đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh từ quần áo đến mỹ phẩm với lượng khách ổn định. Có lẽ vì vậy mà cô luôn thoải mái để chi tiêu những món đồ hiệu đắt tiền cho bản thân hay mang đến cho con cái những điều tốt nhất.

Con trai Ly Kute ngày càng chuẩn 'soái ca', dân tình 'rụng tim' vì hành động cực ngọt ngào này dành cho mẹ - Ảnh 8

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