"Tuổi trẻ tài cao", con gái ít người biết của MC VTV Tạ Bích Loan khiến dân tình bất ngờ vì "profile" quá "xịn"

Tạ Bích Loan nổi tiếng là nhà báo, người dẫn chương trình, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam . Trước đó, cô từng có thời gian học tập và làm việc tại Nga.

Với tài năng của mình, ngày 1/7/2017, Tạ Bích Loan chính thức kế nhiệm Lại Văn Sâm - trở thành Trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí của Đài truyền hình Việt Nam. Đồng thời cô cũng giữ cương vị Giám đốc VTV6.

Những chương trình gắn liền với tên tuổi nhà báo họ Tạ như Bảy Sắc Cầu Vồng, Người Đương Thời, Khởi Nghiệp,... Đặc biệt, cô cũng chính là người đưa ý tưởng đầu tiên về chiếc vòng nguyệt quế dành cho những thành viên vô địch chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cùng năm, nhà báo Tạ Bích Loan được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Tạ Bích Loan được bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Thành công rực rỡ trong sự nghiệp và chị cũng may mắn có được một tổ ấm viên mãn, tròn đầy. Tuy nhiên, nữ MC cực kì kín tiếng về đời tư. Đến nay, truyền thông không ai hay biết về người chồng của nữ nhà báo, chỉ biết rằng chị có 2 con, 1 gái, 1 trai.

Được biết con gái đầu lòng của nhà báo Tạ Bích Loan là Khuất Ly Na, sinh năm 1992 có gương mặt giống hệt mẹ. Khuất Ly Na sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt về giáo dục nên từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập tốt. Hơn thế nữa, Ly Na còn có năng khiếu về nghệ thuật và sớm bộc lộ tài năng cũng như đam mệ với bộ môn kịch ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Khuất Ly Na là con gái đầu lòng của nhà báo Tạ Bích Loan, dù tuổi còn trẻ nhưng cô đã sớm bộc lộ nhiều tài năng về nghệ thuật.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Ly Na tiếp tục học lên cao ở Pháp với chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh và sau đó trở về làm việc tại quê hương. Nói về nghề nghiệp của con gái, nhà báo Tạ Bích Loan từng tiết lộ gia đình không định hướng cho con theo nghề đạo diễn điện ảnh, thế nhưng khi thấy con đam mê nên vợ chồng chị đã hết lòng ủng hộ.

Sinh ra trong một gia đình tri thức nên cô cũng được bố mẹ đặt cho những mục tiêu để phấn đấu. Tuy nhiên, với bản tính mạnh mẽ và cương trực của mình, cô bé tự "thoát khỏi" sự sắp đặt của phụ huynh và tự tìm cho mình lối đi phù hợp.

Qua chia sẻ của nhà báo họ Tạ, con gái là người giỏi giang, có tính cách mạnh mẽ, hướng ngoại. Vì vậy, để tránh việc "dựa bóng" người mẹ quyền lực, Ly Na rất hiếm khi nhắc đến phụ huynh. Cô tự đi lên bằng chính kiến thức và tài năng vốn có của bản thân.

Sau thời gian về nước làm việc, 9X đã có những thành công trong nghề nghiệp và được giới chuyên môn đánh giá cao.