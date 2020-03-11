Tranh thủ không có chồng con 'quấy phá', Thúy Diễm khoe dáng hững hờ trước biển

Hậu trường 11/03/2020 17:01

Khoe loạt ảnh gợi cảm trước biển, diễn viên Thúy Diễm khiến mọi người trầm trồ bởi vóc dáng ngày càng thăng hạng của mình.

Hiện diễn viên Thúy Diễm đang có chuyến công tác xa nhà nhiều ngày. Tranh thủ những lúc không có chồng con bên cạnh, mỹ nhân phim "Duyên nợ ba sinh" thoải mái ghi lại những khoảnh khắc gợi cảm, sexy trước biển.

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Vóc dáng nóng bỏng của nữ diễn viên ở tuổi 34 sau một lần sinh nở - Ảnh: FB
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Cô nàng sở hữu làn da rám nắng, khỏe khoắn sau nhiều tháng quay phim xa nhà - Ảnh: FB

Thúy Diễm chia sẻ: "Được mấy lúc tung tăng thế này!!! Từ khi có anh Bảo Bảo trong đời! Mỗi lần đi biển đều tay bế tay bồng giữ ảnh!!! Ba ảnh đâu còn rảnh tay chụp ảnh đẹp cho mình! Thế nên giờ tranh thủ há chồng". Bà mẹ một con cũng giải thích, sau khi chụp ảnh xong, cô lập tức chạy vào phòng rửa tay, sát khuẩn để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19.

Trong ảnh, vợ Lương Thế Thành diện đầm dài với nhiều đường cắt xẻ táo bạo. Bà mẹ một con khoe lưng trần gợi cảm cùng đôi chân dài nuột nà trên bãi cát. Cô khiến bao người trầm trồ trước vóc dáng "gái một con trông mòn con mắt".

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Chiếc đầm đơn giản nhưng khoe được ưu điểm hình thể của bà xã Lương Thế Thành - Ảnh: FB

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Bà mẹ một con khiến bao trái tim 'tan chảy' với nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: FB

Trước đó, Thúy Diễm từng thiếu tự tin bởi vòng 1 nhỏ và sau khi sinh con thì ngực càng xuống cấp. Cũng vì lý do này mà cô không tự tin khi diện bikini hay các thiết kế hở bạo. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp vòng 1 thì sự tự ti ấy đã hoàn toàn biến mất.

Sau gần 2 năm làm mẹ, Thúy Diễm chia sẻ áp lực chăm con, stress khi chồng vắng nhà

Sau gần 2 năm làm mẹ, Thúy Diễm chia sẻ áp lực chăm con, stress khi chồng vắng nhà

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Từ khóa:   Thúy Diễm vợ Lương Thế Thành Lương Thế Thành và Thúy Diễm

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