Thúy Diễm muốn sinh thêm con và đây là phản ứng khó tin của ông xã Lương Thế Thành

Hậu trường 23/01/2020 08:54

Diễn viên Thúy Diễm khiến dân mạng thích thú khi tâm sự muốn sinh thêm con. Trong lúc cô nàng còn đang phân vân thời điểm thì người hâm mộ vội khuyên "ngay và luôn đi em".

Trong khi nhiều nghệ sĩ Việt đang tất bật chuẩn bị Tết thì dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Thúy Diễm lại khiến dân mạng đặc biệt chú ý. Bà xã Lương Thế Thành tâm sự muốn sinh thêm em bé để cưng nựng vì Bảo Bảo đã lớn.

"Bỗng nhiên thèm 1 cục ghiền nữa! Lâu rồi không ôm được cục sữa bé bé xinh xinh nằm im im cho mặc sức nựng, cạp! Giờ cục ghiền kia lớn rồi quậy quá, muốn ôm là phải dí chạy khắp nhà mới ôm được! Không lẽ kiếm bà Chuột con, hay chờ Trâu con, Cọp con, Mèo con. Mèo con nghe yêu nhất mà còn xa quá xa.

Tâm sự chiều cuối năm của người con gái đang được nghỉ phép, rảnh rỗi không phải giữ con ngày Tết", Thúy Diễm viết.

dien vien thuy diem va con trai
Nữ diễn viên đăng lại bức ảnh khi Bảo Bảo chỉ được vài tháng tuổi - Ảnh: FB

Dưới bài viết, diễn viên Kha Ly, Quang Tuấn khuyên Thúy Diễm: "Ủa giờ đẻ nữa đi, cho tui nựng ké nữa"; "Kiếm ngay và luôn đi em"... Ngoài ra, đông đảo người hâm mộ cũng để lại bình luận khuyến khích cô sinh liền trong năm Canh Tý: "Kiếm chuột con đi chị. Con gái nữa là ngon lành luôn đó"; "Chuột vàng nè"; "Làm cục sữa nữa đi mẹ Diễm"... Trước mong muốn của bà xã, diễn viên Lương Thế Thành hốt hoảng: "Tui không biết gì hết nha".

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Vừa qua, vợ chồng Lương Thế Thành đưa con trai đi chụp bộ ảnh đón xuân - Ảnh: FB

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Sau 4 năm "về chung nhà", tình cảm của đôi "tiên đồng ngọc nữ" ngày càng thắm thiết. Từ khi có con trai Bảo Bảo, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ càng thêm ngọt ngào, viên mãn.

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Từ khóa:   Lương Thế Thành và Thúy Diễm Thúy Diễm Lương Thế Thành

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