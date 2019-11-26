Đi quay xa nhiều tháng, Thúy Diễm yên tâm để con trai ở nhà một mình với Lương Thế Thành

Diễn viên Thúy Diễm ngậm ngùi khi phải xa con trai nhiều tháng liền vì công việc, Bảo Bảo ở nhà với ông xã Lương Thế Thành.
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Sau khi sinh con đầu lòng, diễn viên Thúy Diễm nhanh chóng trở lại với công việc. Được ông xã Lương Thế Thành phụ giúp và ủng hộ, bà mẹ bỉm sữa cố gắng hết sức để dung hòa giữa công việc và chăm sóc con trai.
Mới đây, Thúy Diễm ngậm ngùi chia sẻ về việc đi quay xa. Sau khi có con, đây là lần đầu bà xã Lương Thế Thành phải xa con trai đến vài tháng. Tuy rất yên tâm khi để Bảo Bảo ở nhà với ba, nhưng cô vô cùng chạnh lòng vì nhớ con.
Nữ diễn viên chia sẻ: "Mẹ đi quay xa mấy tháng! Chó con của mẹ ở nhà với ba ngoan nhé! Sáng nay bước ra cửa mà không đành với ảnh! Biết mẹ đi làm lâu hay sao mà ảnh bám thật chặt, ôm cổ cứng thiệt cứng! Chắc mẹ nhớ em bé khóc luôn quá! Mẹ quay tốt về sớm với chó con nhé! Yêu con trai nhất đời".
Trước đó, diễn viên Lương Thế Thành đã chuẩn bị đồ cho vợ chu đáo. Anh khiến mọi người trầm trồ vì sắm cho bà xã nguyên vali lớn toàn đồ ăn, thức uống giàu dinh dưỡng.
Xúc động vì sự chu đáo của chồng, Thúy Diễm không quên "la lớn" cho mọi người ghen tỵ: "Người đàn ông soạn hành trang cho vợ đi làm phim xa nhà! Anh chẳng có gì chỉ có cái vali này em mang theo bên mình nha em”.