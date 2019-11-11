Thúy Diễm thấm thía cảnh 'đầu xù tóc rối, áo 3 ngày chưa thay' vì trắng đêm chăm con bệnh

Hậu trường 11/11/2019 17:36

Diễn viên Thúy Diễm nhận được sự cảm thông của nhiều bà mẹ bỉm sữa khi kể chuyện thức đêm chăm con bệnh, người toàn mùi sữa.

Cuộc sống của vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành thay đổi nhiều từ khi con trai Bảo Bảo ra đời. Không còn nhiều thời gian "rong chơi" như thuở son rỗi, vợ chồng nghệ sĩ tất bật làm việc kiếm tiền và chăm sóc quý tử. Chưa kể những lúc con trai bệnh thì cặp đôi càng vất vả gấp bội.

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Nhiều người xót xa khi con trai Lương Thế Thành nhập viện nhiều ngày - Ảnh: FB

Ít giờ trước, bà xã Lương Thế Thành khiến nhiều chị em đồng cảm khi tâm sự về việc chăm con trai bệnh. Theo chia sẻ, bé Bảo Bảo phải nhập viện nhiều ngày vì sốt cao, vợ chồng diễn viên thức trắng đêm chăm con. Thúy Diễm bận đến mức không có thời gian chăm sóc bản thân, 3 ngày chưa thay áo. Tuy nhiên, dù cả người nồng nặc mùi sữa và cháo nhưng cô vẫn cảm thấy vui.

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Sau nhiều ngày nhập viện, bé Bảo Bảo đã khỏe hơn - Ảnh: FB
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Bận rộn chăm con, nữ diễn viên nhớ về thuở chưa vướng bận nhiều, thoải mái làm những điều mình thích - Ảnh: FB

"Lại thèm! Thèm được thư thả ngồi ngâm mình trong bồn tắm sau 1 ngày mệt nhoài, thèm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm, thơm, mịn... thèm đêm tối được đốt nến ngồi nghe nhạc nhè nhẹ nhâm nhi ly vang đỏ mơ mộng... Tự nhiên con bệnh cái thèm đủ thứ mà lâu rồi không làm ghê nơi! Bữa nay đầu xù tóc rối, áo 3 ngày mặc chưa thay, da 3 ngày không dưỡng... người thơm mùi sữa với cháo của ông nhỏ! Mà thôi! Mẹ hết thèm rồi, vì Bảo Bảo được hết bệnh! Giờ có Bảo Bảo rồi mẹ hết mơ mộng linh tinh được rồi nha mẹ ơi", diễn viên Thúy Diễm viết.

Bà xã Lương Thế Thành nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Mọi người động viên cô chú ý sức khỏe để chăm lo cho con.

Sau 3 năm kết hôn, Thúy Diễm nhận ra tầm quan trọng của Lương Thế Thành với cuộc đời mình

Sau 3 năm kết hôn, Thúy Diễm nhận ra tầm quan trọng của Lương Thế Thành với cuộc đời mình

Diễn viên Thúy Diễm nhắn cho Lương Thế Thành: "Cám ơn ông xã đã luôn bên cạnh! Cám ơn vì đã là 1 người chồng, người cha của mẹ con em!".

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