Bên nhau 6 năm vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành khoe loạt ảnh cực tình tứ

Mới đây, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz – diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tung ra bộ ảnh kỷ niệm 6 năm yêu nhau khiến fan vô cùng thích thú.
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Giữa showbiz đầy rẫy thị phi với những mối tình “sớm nở tối tàn”, nam diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là cặp đôi vàng trong làng giải trí. Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, cuộc hôn nhân viên mãn của họ là điều khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Mới đây, cặp đôi đã quay trở lại Đà Lạt - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của họ để thực hiện bộ ảnh lãng mạn sau 6 năm bên nhau. Theo chia sẻ của Thúy Diễm, cô và ông xã đều bồi hồi cảm xúc khi cùng ngồi thuyền ngắm cảnh hồ hay nắm tay dạo bước trong rừng thông ngút ngàn.
Một số hình ảnh khác của cặp đôi:
Từ sau khi kết hôn, dù bận rộn với công việc của người nổi tiếng nhưng Lương Thế Thành và bà xã Thúy Diễm đều cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ.
Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Thúy Diễm và ông xã đều thống nhất với nhau rằng cả hai sẽ dành thời gian tâm sự, hỏi han nhau trước khi ngủ ít nhất 30 phút để thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm mỗi ngày để cuộc sống hôn nhân không trở nên nhàm chán mà luôn mới mẻ, thú vị.