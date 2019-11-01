Bên nhau 6 năm vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành khoe loạt ảnh cực tình tứ

Giữa showbiz đầy rẫy thị phi với những mối tình “sớm nở tối tàn”, nam diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là cặp đôi vàng trong làng giải trí. Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, cuộc hôn nhân viên mãn của họ là điều khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên Lương Thế Thành - Ảnh: Internet

Mới đây, cặp đôi đã quay trở lại Đà Lạt - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của họ để thực hiện bộ ảnh lãng mạn sau 6 năm bên nhau. Theo chia sẻ của Thúy Diễm, cô và ông xã đều bồi hồi cảm xúc khi cùng ngồi thuyền ngắm cảnh hồ hay nắm tay dạo bước trong rừng thông ngút ngàn.