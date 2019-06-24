Khoe con trai 1 tuổi giỏi giang, Lương Thế Thành bị 'trách móc' vì ép bé kiếm tiền quá sớm

Hậu trường 24/06/2019 16:04

Kể từ khi chào đời, con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và truyền thông.

Mới đây, diễn viên Lương Thế Thành đăng tải bài viết nói về con trai cưng Bảo Bảo. Ông bố trẻ tự hào khoe "hoàng tử bé" chỉ mới 1 tuổi nhưng đã biết kiếm tiền mua sữa phụ ba mẹ.

con trai luong the thanh

con trai luong the thanh
Lương Thế Thành tự hào khoe con trai giỏi giang, biết kiếm tiền từ bé - Ảnh: FBNV

Anh viết: "Thưa các cô chú, hôm nay con được làm diễn viên, được bước vào showbiz rùi đó. Ba mẹ con đi làm nuôi con cực quá nên con phải phụ ba mẹ con thôi, để ba mẹ mua sữa cho con.

Nhưng ba con nói, con chỉ việc ở nhà ăn, ngủ và lớn lên thật khỏe mạnh, học giỏi là được rồi, lâu lâu đi theo ba mẹ chơi thôi, hôm nay ba mẹ chỉ cho con theo trải nghiệm về nghề mà ba mẹ con đang làm thôi, nhưng con làm tốt lắm đó, ai cũng khen con giỏi hết”.

Anh còn đăng tải loạt ảnh bé Bảo Bảo kháu khỉnh ngồi trước máy quay và được hướng dẫn từng động tác. Biểu cảm đáng yêu của cậu nhóc nhận được vô số lời khen của bạn bè và người hâm mộ.

con trai luong the thanh
Tròn 1 tuổi, cậu nhóc đã cứng cáp và ra dáng 'soái ca' từ bé - Ảnh: FBNV
con trai luong the thanh
Con trai Lương Thế Thành ngoan ngoãn hợp tác với ba khi quay quảng cáo - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhận về nhiều bình luận trái chiều, "trách hờn" ông bố trẻ vì ép con đi làm kiếm tiền quá sớm. Một người quen của Lương Thế Thành bày tỏ: "Ép kiếm tiền sớm quá, thương con. Chú hiểu mà. À bé đi quay chưa cho bé đội tóc giống ba hả?”. Một người khác viết: "Ai đã nói sẽ không cho con vào showbiz? Ai?”. Ngay sau đó, Thúy Diễm giải thích: "Hông đi quay phim nha! Quay quảng cáo thôi nha".

con trai luong the thanh
Đạo diễn Nhật Trung 'trách móc' nam diễn viên - Ảnh: FBNV
con trai luong the thanh
Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Fan đang hối thúc cặp đôi nhanh chóng sinh thêm em bé thứ 2 - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành và Thúy Diễm kết hôn vào năm 2016. Sau 2 năm mặn nồng, tháng 6/2018, vợ chồng diễn viên hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Kể từ khi chào đời, con trai Lương Thế Thành được dân mạng nhiệt tình săn đón vì quá kháu khỉnh, đáng yêu.

Con trai Lương Thế Thành lần đầu theo bố đi diễn, biểu cảm đáng yêu nhưng cái kết mới là điều được chú ý!

Con trai Lương Thế Thành lần đầu theo bố đi diễn, biểu cảm đáng yêu nhưng cái kết mới là điều được chú ý!

Con trai Lương Thế Thành tỏ ra khá háo hức, dạn dĩ trong lần đầu được theo bố đi diễn nhưng xem xong mở màn đã lăn ra ngủ.

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Từ khóa:   Lương Thế Thành và Thúy Diễm con trai Thúy Diễm

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