Khoe con trai 1 tuổi giỏi giang, Lương Thế Thành bị 'trách móc' vì ép bé kiếm tiền quá sớm

Kể từ khi chào đời, con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và truyền thông.
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Mới đây, diễn viên Lương Thế Thành đăng tải bài viết nói về con trai cưng Bảo Bảo. Ông bố trẻ tự hào khoe "hoàng tử bé" chỉ mới 1 tuổi nhưng đã biết kiếm tiền mua sữa phụ ba mẹ.
Anh viết: "Thưa các cô chú, hôm nay con được làm diễn viên, được bước vào showbiz rùi đó. Ba mẹ con đi làm nuôi con cực quá nên con phải phụ ba mẹ con thôi, để ba mẹ mua sữa cho con.
Nhưng ba con nói, con chỉ việc ở nhà ăn, ngủ và lớn lên thật khỏe mạnh, học giỏi là được rồi, lâu lâu đi theo ba mẹ chơi thôi, hôm nay ba mẹ chỉ cho con theo trải nghiệm về nghề mà ba mẹ con đang làm thôi, nhưng con làm tốt lắm đó, ai cũng khen con giỏi hết”.
Anh còn đăng tải loạt ảnh bé Bảo Bảo kháu khỉnh ngồi trước máy quay và được hướng dẫn từng động tác. Biểu cảm đáng yêu của cậu nhóc nhận được vô số lời khen của bạn bè và người hâm mộ.
Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhận về nhiều bình luận trái chiều, "trách hờn" ông bố trẻ vì ép con đi làm kiếm tiền quá sớm. Một người quen của Lương Thế Thành bày tỏ: "Ép kiếm tiền sớm quá, thương con. Chú hiểu mà. À bé đi quay chưa cho bé đội tóc giống ba hả?”. Một người khác viết: "Ai đã nói sẽ không cho con vào showbiz? Ai?”. Ngay sau đó, Thúy Diễm giải thích: "Hông đi quay phim nha! Quay quảng cáo thôi nha".
Lương Thế Thành và Thúy Diễm kết hôn vào năm 2016. Sau 2 năm mặn nồng, tháng 6/2018, vợ chồng diễn viên hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Kể từ khi chào đời, con trai Lương Thế Thành được dân mạng nhiệt tình săn đón vì quá kháu khỉnh, đáng yêu.