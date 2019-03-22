Bà xã Lương Thế Thành tâm sự, vì muốn con trai được sinh ra trong điều kiện tốt nhất nên cô và chồng không ngại khó, ngại khổ sang nước ngoài sinh. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy may mắn khi suốt hành trình luôn được ông xã chăm sóc chu đáo.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm bất ngờ kể về thời điểm mang thai và sinh con trai đầu lòng tại Mỹ. Sau 9 tháng "vượt cạn", đây là lần hiếm hoi bà mẹ bỉm sữa tâm sự về những khó khăn và kỷ niệm khó quên của mình và ông xã.

Vì muốn đem lại điều kiện tốt nhất cho Bảo Bảo nên 2 vợ chồng quyết định sang nước ngoài sinh bé. Mà mọi người biết đó, nơi đất khách mà, vất vả lại càng tăng thêm bội phần, đầu tắt mặt tối cả ngày".

Thúy Diễm viết: "Cứ mỗi khi nhớ về thời điểm mang thai và sinh Bảo Bảo, Diễm cảm thấy mình quá may mắn luôn cả nhà ơi!

Nữ diễn viên hạnh phúc khoe được ông xã yêu thương, chăm sóc hết lòng - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Thúy Diễm còn khiến nhiều mẹ bỉm sữa rơi nước mắt khi nhớ lại kỷ niệm cùng ông xã Lương Thế Thành vượt qua cơn đau đẻ để chào đón "thiên thần nhỏ" chào đời.

"Rồi cái lúc vỡ ối và sinh Bảo Bảo mới là kỷ niệm khó quên nhất. Lúc sinh, chị em nào cũng đau quặn bụng rồi cáu gắt nữa. Diễm còn nhớ lúc đó anh Thành bảo rằng có đau quá thì cắn anh hay đánh anh cũng được. Mặc dù rất đau nhưng thấy chồng kế bên cũng đỡ được phần nào và cảm thấy yên tâm hơn.

Sau khi sinh, Diễm cũng hay tủi thân nữa, tâm lý chung của chị em mình ai cũng vậy. Nhưng anh Thành luôn bên cạnh trò chuyện, quan tâm nên mọi chuyện cũng dần ổn trở lại.

Quả thật Diễm thấy mình quá may mắn luôn và càng thấm thía hơn một điều rằng: Hạnh phúc phải được nuôi dưỡng từ sự sẻ chia, thấu hiểu và yêu thương của cả hai", Thúy Diễm nghẹn ngào kể lại.

Hình ảnh xúc động của cặp đôi khi sang Mỹ sinh con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Từ khi có Bảo Bảo, Lương Thế Thành càng ra dáng ông bố thực thụ. Anh rất chu đáo và khéo chăm con - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với Thúy Diễm khi được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực. Sau khi có con, Lương Thế Thành thể hiện mình là người chồng, người cha mẫu mực. Hiểu được những vất vả của vợ, nam diễn viên sẵn sàng vào bếp nấu ăn, hay thậm chí là thay tã, tắm cho con trai để Thúy Diễm có thời gian nghỉ ngơi.