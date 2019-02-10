Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ: ‘Chẳng thấy Tết đâu ngoài tã với sữa’

Hậu trường 10/02/2019 06:33

Những dòng tâm sự mới đây của bà xã Lương Thế Thành về ngày Tết của mẹ bỉm sữa nhận được sự đồng tình của nhiều chị em.

Thúy Diễm - Lương Thế Thành là một trong số ít cặp đôi nghệ sĩ trẻ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 2 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của cả hai ngày càng trọn vẹn khi con đầu lòng chào đời. Lần đầu lên chức bố mẹ có nhiều bỡ ngỡ nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng cùng nhau san sẻ việc chăm con.

Mới đây, Thúy Diễm vừa gây chú ý khi tâm sự về cảm xúc trong những ngày Tết Kỷ Hợi. Đây là cái Tết đầu tiên vợ chồng Lương Thế Thành được đón năm mới bên cạnh con trai cưng. Dù không còn tự do, Tết chỉ toàn tã với sữa nhưng với bà mẹ trẻ thì đây là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được.

Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ: ‘Chẳng thấy Tết đâu ngoài tã với sữa’ - Ảnh 1

Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ: ‘Chẳng thấy Tết đâu ngoài tã với sữa’ - Ảnh 2
Dù rất bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho bản thân sau khi sinh con, nhưng với Thúy Diễm đó là niềm hạnh phúc - Ảnh: FBNV

“Năm nay Tết khác quá! Chẳng còn tự do, chẳng còn được tung tăng, chẳng được ai lì xì nữa! Muốn đi đâu cũng được tầm 1 tí là phải tất tả chạy về! Mất nhiều cái vốn dĩ thành thói quen lắm, nhưng bù lại được có con trong đời! Hôm nay nhóc về quê với ông bà nội, mặc dù được rảnh rang tung tăng, nhưng sao thấy thiếu quá thiếu, nhớ quá nhớ thằng nhóc này! Cả đêm ôm ổng hít hà hoài sợ mai ổng đi nhớ mùi ổng. Sáng ra hun lấy hun để vẫn không đã.

Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ: ‘Chẳng thấy Tết đâu ngoài tã với sữa’ - Ảnh 3
Ra đời chưa bao lâu nhưng con trai Lương Thế Thành đã có lượng fan khá lớn vì quá đáng yêu - Ảnh: FBNV

Chợt nhận ra có con trong đời mới là món quà quý nhất, thiêng liêng nhất mà mẹ có được đó nhóc con ah! Dạo này ảnh quấn mẹ lắm, ảnh càng ngày càng đáng yêu làm mẹ chẳng muốn làm gì ngoài việc xà quần với ảnh! Suốt Tết này mẹ chẳng thấy Tết đâu ngoài tã với sữa, nhưng chắc chắn 1 điều mẹ nhận ra rằng: Nhóc con mới là mùa xuân của mẹ!!! Mỗi giây phút ôm con trong lòng là hạnh phúc nhất rồi nè! Nhớ chó con quá, xa ảnh tí xíu mà nhớ quá rồi!”, Thúy Diễm tâm sự.

Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ: ‘Chẳng thấy Tết đâu ngoài tã với sữa’ - Ảnh 4
Lương Thế Thành rất cưng chiều vợ dù là khi đang mang thai hay đã sinh con - Ảnh: FBNV
Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ: ‘Chẳng thấy Tết đâu ngoài tã với sữa’ - Ảnh 5
Nam diễn viên rất thành thạo việc cho con ăn, tắm rửa hay thay tã cho bé Bảo Bảo - Ảnh: FBNV

Dù không được rảnh rang, muốn làm gì thì làm như lúc chưa sinh con nhưng mỗi khi xa con trai cưng, Thúy Diễm rất nhớ và chỉ muốn mãi bên cạnh “cục vàng” của mình. Dưới bài viết, bà xã Lương Thế Thành nhận được nhiều lời cảm thông của cư dân mạng. Đông đảo chị em cũng bày tỏ sự đồng cảm với Thúy Diễm vì thấy hình ảnh của mình trong đó.

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