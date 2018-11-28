Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai

Hậu trường 28/11/2018 11:14

Bố Lương Thế Thành đã lên tiếng ngăn cấm hành động khoe ảnh Bảo Bảo trên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cháu nội, nhưng có lẽ vợ chồng nam diễn viên vẫn chưa thể từ bỏ được thói quen này.

Không giống nhiều cặp đôi nghệ sĩ khác của làng giải trí Việt, từ khi sinh con, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành tích cực khoe ảnh con trai trên mạng xã hội. Chỉ mới được 6 tháng tuổi, bé Bảo Bảo đã sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá thường xuyên đăng ảnh con trai trên trang cá nhân mà Thúy Diễm đã bị bố chồng nhắc nhở và ngăn cản vì sợ những lời bàn tán sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu nội.

Dòng trạng thái được Thúy Diễm chia sẻ gần 1 tháng trước: “Con chào các cô chú! Ông nội con nói là hổng cho mẹ con đăng hình con lên Facebook nữa, nên mẹ con đăng hết tấm này rồi nghỉ nha. Mấy cô chú cho Bảo Bảo hun 1 miếng chào bái bai nha. Con lớn xíu nữa rồi mẹ con khoe hình con tiếp”.

Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai - Ảnh 1
Thúy Diễm thông báo sẽ không đăng ảnh con trai cho đến khi bé lớn vì bố chồng không cho... 

Thế nhưng, dù bị cấm cản thì mới đây, người hâm mộ vẫn thấy vợ chồng nghệ sĩ tiếp tục khoe ảnh con trai cười đáng yêu hết nấc trên trang cá nhân "đốn tim" người hâm mộ.

Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai - Ảnh 2
...thế nhưng, chưa đầy một tháng, cô lại tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của quý tử trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, dân mạng vô cùng thích thú với khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé. Sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm cùng gương mặt đáng yêu khi thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, quý tử đầu lòng nhà Thúy Diễm – Lương Thế Thành nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng. Một số người còn hài hước gọi cậu bé là "Thành con" vì đẹp trai giống ba.

Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai - Ảnh 3
Không chỉ Thúy Diễm, diễn viên Lương Thế Thành cũng không thể kiềm chế mà đăng tải hình ảnh con trai trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV 
Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai - Ảnh 4
Có lẽ vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn chưa thể từ bỏ được thói quen này trong một thời gian ngắn - Ảnh: FBNV
Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai - Ảnh 5
Sự đáng yêu của quý tử nhà Thúy Diễm khiến dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh: FBNV
'Lỡ dại' làm điều này nhiều lần, Thúy Diễm bị bố chồng ngăn cấm việc khoe con trên mạng

'Lỡ dại' làm điều này nhiều lần, Thúy Diễm bị bố chồng ngăn cấm việc khoe con trên mạng

Vì khoe con trai quá nhiều lần trên Facebook, bà xã Lương Thế Thành bất ngờ bị bố chồng ngăn cấm.

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