Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai

Bố Lương Thế Thành đã lên tiếng ngăn cấm hành động khoe ảnh Bảo Bảo trên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cháu nội, nhưng có lẽ vợ chồng nam diễn viên vẫn chưa thể từ bỏ được thói quen này.
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Không giống nhiều cặp đôi nghệ sĩ khác của làng giải trí Việt, từ khi sinh con, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành tích cực khoe ảnh con trai trên mạng xã hội. Chỉ mới được 6 tháng tuổi, bé Bảo Bảo đã sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.
Tuy nhiên, cũng chính vì quá thường xuyên đăng ảnh con trai trên trang cá nhân mà Thúy Diễm đã bị bố chồng nhắc nhở và ngăn cản vì sợ những lời bàn tán sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu nội.
Dòng trạng thái được Thúy Diễm chia sẻ gần 1 tháng trước: “Con chào các cô chú! Ông nội con nói là hổng cho mẹ con đăng hình con lên Facebook nữa, nên mẹ con đăng hết tấm này rồi nghỉ nha. Mấy cô chú cho Bảo Bảo hun 1 miếng chào bái bai nha. Con lớn xíu nữa rồi mẹ con khoe hình con tiếp”.
Thế nhưng, dù bị cấm cản thì mới đây, người hâm mộ vẫn thấy vợ chồng nghệ sĩ tiếp tục khoe ảnh con trai cười đáng yêu hết nấc trên trang cá nhân "đốn tim" người hâm mộ.
Dưới bài viết, dân mạng vô cùng thích thú với khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé. Sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm cùng gương mặt đáng yêu khi thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, quý tử đầu lòng nhà Thúy Diễm – Lương Thế Thành nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng. Một số người còn hài hước gọi cậu bé là "Thành con" vì đẹp trai giống ba.