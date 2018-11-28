Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai

Không giống nhiều cặp đôi nghệ sĩ khác của làng giải trí Việt, từ khi sinh con, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành tích cực khoe ảnh con trai trên mạng xã hội. Chỉ mới được 6 tháng tuổi, bé Bảo Bảo đã sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá thường xuyên đăng ảnh con trai trên trang cá nhân mà Thúy Diễm đã bị bố chồng nhắc nhở và ngăn cản vì sợ những lời bàn tán sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu nội.