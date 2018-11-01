Rộ tin Thúy Diễm là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Lê Phương

Bộ phim Gạo nếp gạo tẻ càng lúc càng gay cấn với những tình tiết căng thẳng xoay quanh các mối quan hệ của gia đình bà Mai. Sau khi giải quyết xong những chuyện của Kiệt, Minh, Công, Tường, chú Quang và Trinh...thì tập 78 của phim lại tiếp tục gây sốt khi Hân Hoa hậu bị trả giá.

Về phía Hương và Tường, thời gian qua khán giả tạm yên tâm phần nào khi Hương đã khá dứt khoát với Công và nghiêng hẳn về phía Tường. Những tưởng mối quan hệ này sẽ bình yên và chuẩn bị có đám cưới thì mới đây, diễn viên Lê Phương bất ngờ úp mở về sự xuất hiện của người thứ ba. Nhân vật này do diễn viên Thúy Diễm thủ vai - được cho là kẻ chen ngang cướp Tường khỏi tay Hương.