Rộ tin Thúy Diễm là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Lê Phương

Lê Phương bất ngờ úp mở chuyện Thúy Diễm là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của mình khiến nhiều người lo lắng.
Bộ phim Gạo nếp gạo tẻ càng lúc càng gay cấn với những tình tiết căng thẳng xoay quanh các mối quan hệ của gia đình bà Mai. Sau khi giải quyết xong những chuyện của Kiệt, Minh, Công, Tường, chú Quang và Trinh...thì tập 78 của phim lại tiếp tục gây sốt khi Hân Hoa hậu bị trả giá.
Về phía Hương và Tường, thời gian qua khán giả tạm yên tâm phần nào khi Hương đã khá dứt khoát với Công và nghiêng hẳn về phía Tường. Những tưởng mối quan hệ này sẽ bình yên và chuẩn bị có đám cưới thì mới đây, diễn viên Lê Phương bất ngờ úp mở về sự xuất hiện của người thứ ba. Nhân vật này do diễn viên Thúy Diễm thủ vai - được cho là kẻ chen ngang cướp Tường khỏi tay Hương.
Thông tin này khiến nhiều người khá hoang mang và lo lắng. Các fan của Gạo nếp gạo gạo tẻ liên tục kêu gào, cho rằng không nên xuất hiện thêm tình tiết nào gây trắc trở cho cặp đôi này nữa. Dưới bài chia sẻ của Lê Phương, rất đông cư dân mạng nhanh chóng like và bình luận thắc mắc. Thậm chí, nhiều người còn đòi tẩy chay phim Việt nếu Hương và Tường không đến được với nhau.
Có thể thấy, ở tập 78 của phim Hương đã bắt đầu gặp gỡ mẹ của Tường. Bên cạnh vẻ ngoài hiền hậu thì mẹ của Tường dường như cũng là một nữ đại gia sở hữu tài sản kếch xù. Trong một phân cảnh mới hé lộ, mẹ Tường đến nhà thăm con trai và liên tục hỏi về Hương. Thậm chí, bà còn gợi ý cho Tường trả nợ giúp gia đình bạn gái để lấy lòng bố mẹ vợ. Do đó, nếu sự xuất hiện của Thúy Diễm có thể làm thay đổi mối quan hệ trên thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường.