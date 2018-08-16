Lê Phương xúc động nói về ngày kết hôn với chồng kém 7 tuổi: 'Một năm bên nhau rồi, bờ vai của em'

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương mất hết niềm tin vào tình yêu và từng có ý định nuôi con một mình. Thế nhưng khi gặp được chàng ca sĩ trẻ tuổi và hết lòng chăm sóc mình là Trung Kiên, nữ diễn viên đã quyết định đi thêm bước nữa để tìm lại hạnh phúc. Mối tình đẹp của cả hai kết thúc viên mãn bằng một đám như như mơ vào giữa năm 2017.

Sau một năm về chung nhà, Lê Phương chứng minh sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn - Ảnh: FBNV

Sau một năm về chung nhà, Trung Kiên đã chứng minh cho người hâm mộ thấy anh người chồng tuyệt vời. Không chỉ hết lòng chăm sóc bà xã, nam ca sĩ còn yêu thương bé Cà Pháo (con riêng của Lê Phương) như con ruột. Tuy chưa có kế hoạch sinh em bé nhưng có thể thấy nàng Hương của Gạo nếp gạo tẻ đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân êm ấm của mình. Mới đây, cô chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh kỷ niệm ngày cưới cùng lời cảm ơn tới ông xã khiến không ít người xúc động.