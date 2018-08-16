Lê Phương xúc động nói về ngày kết hôn với chồng kém 7 tuổi: 'Một năm bên nhau rồi, bờ vai của em'

Hậu trường 16/08/2018 16:35

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Lê Phương chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và gửi lời cảm ơn tới chồng trẻ.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương mất hết niềm tin vào tình yêu và từng có ý định nuôi con một mình. Thế nhưng khi gặp được chàng ca sĩ trẻ tuổi và hết lòng chăm sóc mình là Trung Kiên, nữ diễn viên đã quyết định đi thêm bước nữa để tìm lại hạnh phúc. Mối tình đẹp của cả hai kết thúc viên mãn bằng một đám như như mơ vào giữa năm 2017.

Lê Phương xúc động nói về ngày kết hôn với chồng kém 7 tuổi: 'Một năm bên nhau rồi, bờ vai của em' - Ảnh 1
Sau một năm về chung nhà, Lê Phương chứng minh sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn - Ảnh: FBNV

Sau một năm về chung nhà, Trung Kiên đã chứng minh cho người hâm mộ thấy anh người chồng tuyệt vời. Không chỉ hết lòng chăm sóc bà xã, nam ca sĩ còn yêu thương bé Cà Pháo (con riêng của Lê Phương) như con ruột. Tuy chưa có kế hoạch sinh em bé nhưng có thể thấy nàng Hương của Gạo nếp gạo tẻ đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân êm ấm của mình. Mới đây, cô chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh kỷ niệm ngày cưới cùng lời cảm ơn tới ông xã khiến không ít người xúc động.

"Người ta thường nói phụ nữ cần một bờ vai để tựa vào, câu nói đó có lẽ quá trừu tượng, chưa rõ ràng về mặt ý nghĩa. Vì vai thì ai cũng có, quan trọng hơn hết là phụ nữ cần một người đàn ông đủ rộng lượng để bao dung cho mình hết thảy những sai lầm, sự ngờ nghệch, hiếu chiến hay thậm chí là điên khùng. Một năm rồi đó, bờ vai của em", cô viết.

Lê Phương xúc động nói về ngày kết hôn với chồng kém 7 tuổi: 'Một năm bên nhau rồi, bờ vai của em' - Ảnh 2
Sau tất cả, nhiều người mừng cho Lê Phương vì đã có được hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh: FBNV
Lê Phương xúc động nói về ngày kết hôn với chồng kém 7 tuổi: 'Một năm bên nhau rồi, bờ vai của em' - Ảnh 3
Mẹ con Lê Phương được Trung Kiên cưng chiều hết mực suốt một năm qua - Ảnh: FBNV
Lê Phương xúc động nói về ngày kết hôn với chồng kém 7 tuổi: 'Một năm bên nhau rồi, bờ vai của em' - Ảnh 4
Lê Phương gửi lời cảm ơn đến bờ vai vững chãi của đời mình - Ảnh: FBNV

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