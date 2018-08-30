Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2'

Hậu trường 30/08/2018 11:51

Không siêu xe hay đồ hiệu đắt tiền, Lê Phương vỡ òa hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa của Trung Kiên trong ngày sinh nhật.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân của mình, Lê Phương hạnh phúc khoe món quà ông xã tặng trong ngày sinh nhật. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ khiến chị em xuýt xoa, ngưỡng mộ khi có chồng tâm lý, thương yêu hết lòng.

Dù không mang nặng giá trị vật chất nhưng với Lê Phương đây là món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất của cô trong ngày sinh nhật: Đôi giày được chồng trẻ Trung Kiên tự tay chuẩn bị và vẽ lên những họa tiết đáng yêu có ý nghĩa gia đình.

Lê Phương hạnh phúc khoe với người hâm mộ: “Không biết từ lúc nào, giống như trẻ nhỏ trông ngóng ngày Tết để được lì xì và mặc đẹp, thì em lại mong chờ ngày sinh nhật mỗi năm để được anh tặng quà!

Cứ đúng 00:00, lịch sang ngày 28/8 là nhận được quà sinh nhật của anh! Ba năm bên nhau là 3 món quà tuyệt vời nhất tự tay anh làm! Thương lắm!”.

Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 1
Lê Phương khoe quà sinh nhật đặc biệt của ông xã - Ảnh: FBNV
Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 2
Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Lê Phương đang sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình - Ảnh: FBNV

Lê Phương khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ đôi giày đáng yêu được chồng cất công chuẩn bị cho ngày đặc biệt. Kèm theo đó, nữ diễn viên còn đăng tải ngôi nhà nhỏ cùng ảnh chân dung là hai món quà sinh nhật Trung Kiên tặng cô trước đây. Lê Phương hào hứng tiết lộ, năm sau sẽ được ông xã tặng quà “khủng” hơn nữa.

Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 3
Những họa tiết ngộ nghĩnh được Trung Kiên tự tay vẽ tặng vợ - Ảnh: FBNV
Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 4
Năm sinh của cặp đôi được vẽ và ghép thành trái tim vô cùng độc đáo - Ảnh: FBNV
Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 5
Nữ diễn viên chia sẻ món quà sinh nhật của Trung Kiên 2 năm trước - Ảnh: FBNV
Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 6
Không cần quà đắt tiền, Trung Kiên khiến Lê Phương ấm lòng với cách thể hiện tình cảm ngọt ngào của mình - Ảnh: FBNV

Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 7

Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2' - Ảnh 8
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