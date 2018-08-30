Trung Kiên khiến Lê Phương 'cười tít mắt' trong ngày sinh nhật vì món quà 'có 1 không 2'

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân của mình, Lê Phương hạnh phúc khoe món quà ông xã tặng trong ngày sinh nhật. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ khiến chị em xuýt xoa, ngưỡng mộ khi có chồng tâm lý, thương yêu hết lòng.

Dù không mang nặng giá trị vật chất nhưng với Lê Phương đây là món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất của cô trong ngày sinh nhật: Đôi giày được chồng trẻ Trung Kiên tự tay chuẩn bị và vẽ lên những họa tiết đáng yêu có ý nghĩa gia đình.