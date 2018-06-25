Xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa, Lê Phương bị nghi đang có thai với chồng trẻ Trung Kiên

Diện chiếc đầm rộng thùng thình, Lê Phương bị nhiều khán giả chất vấn chuyện có thêm em bé với người chồng thứ 2.

Đi cùng với sức nóng bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, Lê Phương nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả thông qua vai diễn Hương đầy bi kịch. Để đáp lại tình cảm của fan, dù lịch trình bận rộn đến đâu thì tối nào nữ diễn viên cũng dành thời gian livestream chia sẻ về bộ phim và cuộc sống ngoài đời.

Lê Phương và chồng trẻ chăm sóc nhau khi livestream - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, người đẹp Trà Vinh khiến nhiều fan bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài tròn trịa trong clip tâm sự về phương pháp giảm cân. Lê Phương thừa nhận, do được chồng chăm sóc chu đáo lại ăn nhiều cữ một ngày nên rất khó giữ dáng.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ Lê Phương đang mang thai nên mới tăng cân mất kiểm soát như vậy. Nhìn dáng vẻ mũm mĩm của nữ diễn viên trong bộ đầm rộng thùng thình màu vàng đất, không ít cư dân mạng hỏi thẳng cô rằng có phải đang có em bé. Thế nhưng, bà xã Trung Kiên nhất quyết phủ nhận vì hai vợ chồng còn đang kế hoạch.

"Tất cả mọi thứ phải có kế hoạch đâu đó đàng hoàng, chị chưa có em bé đâu. Khi nào có chị sẽ thông báo với cả nhà nhé", Lê Phương nói.

Clip Lê Phương tâm sự với khán giả

Lê Phương tăng cân thấy rõ sau khi đóng máy phim Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh: Cắt từ clip

Lê Phương vào vai nhân vật Hương đáng thương trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh: Internet

Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ Lê Phương khiến nhiều người bức xúc, mắng mỏ nhân vật Công không tiếc lời khi biết anh chỉ làm điều này duy nhất một lần trong phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-voi-ve-ngoai-xue-xoa-le-phuong-bi-nghi-dang-co-thai-voi-chong-tre-trung-kien-287839.html