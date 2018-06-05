Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng

Đây chính là phản ứng của Trung Kiên khi bà xã Lê Phương cắt phăng mái tóc đen dài, thướt tha sau gần 1 năm kết hôn.
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Sau nhiều năm theo nghiệp diễn, Lê Phương không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Cô tạo dấu ấn lớn với công chúng khi hóa thân vào hàng loạt vai diễn đình đám, đi vào lòng người.
Ngoài lối diễn xuất tự nhiên, việc sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen dài thướt tha cũng giúp Lê Phương tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả khi đóng vai gái quê chân chất, thật thà.
Tuy nhiên, mới đây, người đẹp Trà Vinh khiến fan tiếc nuối khi chia sẻ hình ảnh tóc ngắn, nhuộm nâu và uốn đuôi kèm dòng trạng thái: “Mười lăm năm! Tóc em dài... thương quá!
Thanh xuân nào đã vụt mất, thật xa!
Nhanh nào… Xuân sắp đi qua
Tóc thề xin giữ làm quà riêng anh!
Kỷ niệm, 2003-2018!"
Quyết định cắt mái tóc dài nuôi dưỡng suốt 15 năm của cô khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng, trước sự thay đổi bất ngờ của bà xã, Trung Kiên không hề phản đối hay khó chịu mà còn khen ngợi hết lời: “Chúc mừng vợ yêu đẹp quá trời”.