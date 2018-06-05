Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng

Sau nhiều năm theo nghiệp diễn, Lê Phương không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Cô tạo dấu ấn lớn với công chúng khi hóa thân vào hàng loạt vai diễn đình đám, đi vào lòng người.

Ngoài lối diễn xuất tự nhiên, việc sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen dài thướt tha cũng giúp Lê Phương tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả khi đóng vai gái quê chân chất, thật thà.