Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng

Hậu trường 05/06/2018 14:13

Đây chính là phản ứng của Trung Kiên khi bà xã Lê Phương cắt phăng mái tóc đen dài, thướt tha sau gần 1 năm kết hôn.

Sau nhiều năm theo nghiệp diễn, Lê Phương không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Cô tạo dấu ấn lớn với công chúng khi hóa thân vào hàng loạt vai diễn đình đám, đi vào lòng người.

Ngoài lối diễn xuất tự nhiên, việc sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen dài thướt tha cũng giúp Lê Phương tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả khi đóng vai gái quê chân chất, thật thà.

Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng - Ảnh 1
Mái tóc đen dài cùng vẻ ngoài hiền lành của Lê Phương rất hợp với vai gái quê chân chất, hiền lành - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, người đẹp Trà Vinh khiến fan tiếc nuối khi chia sẻ hình ảnh tóc ngắn, nhuộm nâu và uốn đuôi kèm dòng trạng thái: “Mười lăm năm! Tóc em dài... thương quá!

Thanh xuân nào đã vụt mất, thật xa!

Nhanh nào… Xuân sắp đi qua

Tóc thề xin giữ làm quà riêng anh!

Kỷ niệm, 2003-2018!"

Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng - Ảnh 2
Sau 15 năm, Lê Phương quyết định cắt tóc để thay đổi phong cách - Ảnh: FBNV

Quyết định cắt mái tóc dài nuôi dưỡng suốt 15 năm của cô khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng, trước sự thay đổi bất ngờ của bà xã, Trung Kiên không hề phản đối hay khó chịu mà còn khen ngợi hết lời: “Chúc mừng vợ yêu đẹp quá trời”.

Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng - Ảnh 3
Lê Phương ngại ngùng trước lời nịnh đầm của Trung Kiên - Ảnh: FBNV
Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng - Ảnh 4
Nữ diễn viên quyết định cắt tóc để tạo sự mới lạ cho bản thân - Ảnh: FBNV
Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng - Ảnh 5
Bà xã Trung Kiên nhận được nhiều lời khen vì hình ảnh mới lạ này - Ảnh: FBNV
Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng - Ảnh 6
Lê Phương từng gây choáng với mái tóc dài gần chấm gót - Ảnh: FBNV

 

Phớt lờ lời mỉa mai 'có hai ba đời chồng', Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc 'tình bể bình' bên chồng kém tuổi

Phớt lờ lời mỉa mai 'có hai ba đời chồng', Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc 'tình bể bình' bên chồng kém tuổi

Mặc kệ những thị phi của dư luận, Lê Phương liên tục khiến chị em ghen tỵ khi công khai loạt hình ảnh tình tứ bên chồng con.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương - Trung Kiên chồng Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42