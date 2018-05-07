Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng

Hậu trường 07/05/2018 16:01

Đọc dòng bình luận mỉa mai của một cư dân mạng, Lê Phương lập tức đáp trả thâm thúy khiến nhiều người gật gù.

Sau cuộc hôn nhân nhiều cay đắng với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương đã tìm được bến đỗ bình yện bên người chồng kém 7 tuổi. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình cảm hết nấc của hai vợ chồng. 

Theo những gì Lê Phương chia sẻ, có thấy Trung Kiên là người đàn ông rất có trách nhiệm, hết lòng vì vợ con. Tuy không làm việc cùng nhau nhưng ông xã Lê Phương thường xuyên tháp tùng vợ đi diễn. Anh sẵn sàng hy sinh niềm vui cá nhân để hoàn thành nghĩa vụ một người chồng tốt.

Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng - Ảnh 1
Lê Phương hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2 - Ảnh: FBNV

Biết Lê Phương đi diễn cực nhọc nên Trung Kiên đảm nhận mọi việc vặt vảnh trong nhà như nấu ăn, lau nhà, rửa chén bát. Thậm chí, ngay cả chuyện đưa bé Cà Pháo đi chơi, dạy dỗ học hành anh cũng chẳng nề hà.

Cảm động trước tấm chân tình của chồng, mới đây Lê Phương đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho anh và tặng xế hộp tiền tỷ. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng trên mạng xã hội.

Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng - Ảnh 2
Chồng Lê Phương chăm sóc vợ chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ - Ảnh: FBNV
Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng - Ảnh 3
Trung Kiên được vợ tổ chức sinh nhật hoành tráng - Ảnh: FBNV

"Vậy là đã 3 mùa sinh nhật mình bên nhau. Em chúc anh luôn nở nụ cười trên môi, mọi điều may lành và thành công. Toàn cảnh sinh nhật chồng 5/5/2018. Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng đến anh. Cảm ơn những người bạn đã ở bên cạnh hai đứa từ những ngày cơ cực... Thương và trân trọng lắm. Ngày mới thật bình yên nhé mọi người", Lê Phương viết.

Chia sẻ của nữ diễn viên Trà Vinh nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng không ít anti-fan mỉa mai, cho rằng vợ chồng Lê Phương làm màu khi đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc. Trước những bình luận này, bà xã Trung Kiên không im lặng mà lập tức đáp trả khôn khéo. 

"Hồi đó Phương đi đâu cũng hay nhìn những đôi yêu nhau khi họ nắm tay bất kể nơi đâu, khi nào... Phương ngưỡng mộ và thèm lắm cảm giác ấy, bởi vì Phương không có được, không tìm được.

Điều đơn giản ấy mấy ai có được hả bạn? Nên nếu ai may mắn sở hữu bạn hãy chúc phúc cho họ như Phương, và có niềm tin rằng rồi mình cũng sẽ gặp được người thương như thế thay vì buông lời cảm thán khó chịu bạn nhé", Lê Phương cho hay.

Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng - Ảnh 4
Lê Phương đáp trả khi bị săm soi đời tư - Ảnh: FBNV
Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng - Ảnh 5
Sau nhiều sóng gió, Lê Phương may mắn gặp được người đàn ông hiểu và thương cả hai mẹ con - Ảnh: FBNV
Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng - Ảnh 6
Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng - Ảnh 7
Trung Kiên tạo dáng bên xế hộp do vợ tặng dịp sinh nhật - Ảnh: FBNV
Điều ước nhỏ nhoi của Lê Phương sau khi ‘chơi lớn’ tậu xế hộp tiền tỷ tặng chồng mừng sinh nhật

Điều ước nhỏ nhoi của Lê Phương sau khi ‘chơi lớn’ tậu xế hộp tiền tỷ tặng chồng mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật ông xã Trung Kiên, diễn viên Lê Phương đã chi hơn 1 tỷ đồng để mua xe hơi làm quà.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương - Trung Kiên chồng Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42