Bị mỉa mai đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc, Lê Phương 'xù lông' đáp trả khiến kẻ này cứng họng

Đọc dòng bình luận mỉa mai của một cư dân mạng, Lê Phương lập tức đáp trả thâm thúy khiến nhiều người gật gù.

Sau cuộc hôn nhân nhiều cay đắng với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương đã tìm được bến đỗ bình yện bên người chồng kém 7 tuổi. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình cảm hết nấc của hai vợ chồng. Theo những gì Lê Phương chia sẻ, có thấy Trung Kiên là người đàn ông rất có trách nhiệm, hết lòng vì vợ con. Tuy không làm việc cùng nhau nhưng ông xã Lê Phương thường xuyên tháp tùng vợ đi diễn. Anh sẵn sàng hy sinh niềm vui cá nhân để hoàn thành nghĩa vụ một người chồng tốt.

Lê Phương hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2 - Ảnh: FBNV Biết Lê Phương đi diễn cực nhọc nên Trung Kiên đảm nhận mọi việc vặt vảnh trong nhà như nấu ăn, lau nhà, rửa chén bát. Thậm chí, ngay cả chuyện đưa bé Cà Pháo đi chơi, dạy dỗ học hành anh cũng chẳng nề hà. Cảm động trước tấm chân tình của chồng, mới đây Lê Phương đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho anh và tặng xế hộp tiền tỷ. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng trên mạng xã hội.

Chồng Lê Phương chăm sóc vợ chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ - Ảnh: FBNV Trung Kiên được vợ tổ chức sinh nhật hoành tráng - Ảnh: FBNV "Vậy là đã 3 mùa sinh nhật mình bên nhau. Em chúc anh luôn nở nụ cười trên môi, mọi điều may lành và thành công. Toàn cảnh sinh nhật chồng 5/5/2018. Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng đến anh. Cảm ơn những người bạn đã ở bên cạnh hai đứa từ những ngày cơ cực... Thương và trân trọng lắm. Ngày mới thật bình yên nhé mọi người", Lê Phương viết. Chia sẻ của nữ diễn viên Trà Vinh nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng không ít anti-fan mỉa mai, cho rằng vợ chồng Lê Phương làm màu khi đi đâu cũng thể hiện hạnh phúc. Trước những bình luận này, bà xã Trung Kiên không im lặng mà lập tức đáp trả khôn khéo. "Hồi đó Phương đi đâu cũng hay nhìn những đôi yêu nhau khi họ nắm tay bất kể nơi đâu, khi nào... Phương ngưỡng mộ và thèm lắm cảm giác ấy, bởi vì Phương không có được, không tìm được. Điều đơn giản ấy mấy ai có được hả bạn? Nên nếu ai may mắn sở hữu bạn hãy chúc phúc cho họ như Phương, và có niềm tin rằng rồi mình cũng sẽ gặp được người thương như thế thay vì buông lời cảm thán khó chịu bạn nhé", Lê Phương cho hay. Lê Phương đáp trả khi bị săm soi đời tư - Ảnh: FBNV Sau nhiều sóng gió, Lê Phương may mắn gặp được người đàn ông hiểu và thương cả hai mẹ con - Ảnh: FBNV Trung Kiên tạo dáng bên xế hộp do vợ tặng dịp sinh nhật - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-di-dau-cung-the-hien-hanh-phuc-le-phuong-xu-long-dap-tra-khien-ke-nay-cung-hong-281736.html