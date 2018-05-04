Điều ước nhỏ nhoi của Lê Phương sau khi ‘chơi lớn’ tậu xế hộp tiền tỷ tặng chồng mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật ông xã Trung Kiên, diễn viên Lê Phương đã chi hơn 1 tỷ đồng để mua xe hơi làm quà.
- Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa
- Bẵng đi một thời gian, Lê Phương bất ngờ lên tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng trẻ
Cách đây không lâu, Trung Kiên khiến nhiều người xuýt xoa ghen tỵ khi đăng tải hình ảnh bên chiếc xe hơi mới toanh. Được biết, đây là món quà sinh nhật sớm mà nam ca sĩ được bà xã Lê Phương dành tặng nhân dịp sinh nhật.
Giữa lúc cư dân mạng vẫn chưa hết trầm trồ thì mới đây, Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh xinh đẹp và rạng rỡ của mình bên trong chiếc xe hơi mới tậu kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Quà của người ta mà mình được xài ké, hihi.. Vậy thôi cũng an yên rồi!!!”