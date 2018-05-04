Điều ước nhỏ nhoi của Lê Phương sau khi ‘chơi lớn’ tậu xế hộp tiền tỷ tặng chồng mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật ông xã Trung Kiên, diễn viên Lê Phương đã chi hơn 1 tỷ đồng để mua xe hơi làm quà.

Cách đây không lâu, Trung Kiên khiến nhiều người xuýt xoa ghen tỵ khi đăng tải hình ảnh bên chiếc xe hơi mới toanh. Được biết, đây là món quà sinh nhật sớm mà nam ca sĩ được bà xã Lê Phương dành tặng nhân dịp sinh nhật.

Trung Kiên hạnh phúc khi được bà xã Lê Phương tặng quà sinh nhật sớm - Ảnh: FBNV

Cận cảnh chiếc xe hơi mới toanh có giá trị hơn 1 tỷ Lê Phương tặng Trung Kiên - Ảnh: FBNV

Giữa lúc cư dân mạng vẫn chưa hết trầm trồ thì mới đây, Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh xinh đẹp và rạng rỡ của mình bên trong chiếc xe hơi mới tậu kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Quà của người ta mà mình được xài ké, hihi.. Vậy thôi cũng an yên rồi!!!”

Lê Phương đăng dòng trạng thái mãn nguyện vì có thể xài ké xe hơi của chồng - Ảnh: FBNV

Gần 1 năm sau khi về chung nhà với chồng kém tuổi, Lê Phương ngày càng xinh đẹp và trẻ trung - Ảnh: FBNV

Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Chờ vợ cả đêm, chồng Lê Phương bị phát hiện ngủ gục bên đường Lê Phương khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe khoảnh khắc chồng trẻ kiên nhẫn chờ mình quay đêm. Anh mệt đến nỗi ngủ gục trên xe nhưng vẫn không chịu về trước vợ.

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