Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa

Để chiều lòng con trai Lê Phương, Trung Kiên không ngần ngại gấp từng mảnh giấy nhỏ làm diều cho cậu bé thỏa sức chơi đùa.
- Chỉ với hành động nhỏ này, Trung Kiên khiến Lê Phương hạnh phúc cười mãi không thôi
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Cách đây ít phút, Lê Phương chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cả gia đình đang thả diều trên một cánh đồng cỏ. Người đẹp rất hạnh phúc khi chứng kiến những khoảnh khắc Trung Kiên tỉ mẫn cắt ghép, làm diều cho cậu quý tử vui đùa.
Có thể thấy, tuy không phải "máu mủ ruột rà" nhưng Trung Kiên dành cho con riêng của vợ một tình cảm to lớn mà không phải người cha dượng nào cũng có thể làm được. Trong cuộc sống thường ngày, anh không chỉ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người cha mà còn luôn tận tụy đến hết lòng, chăm lo vợ con chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ.
Nhìn cách Trung Kiên đối đãi với bé Cà Pháo, nhiều người xúc động và mừng thầm cho nữ diễn Trà Vinh, bởi sau tất cả cô đã tìm được một hạnh phúc trọn vẹn.