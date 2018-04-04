Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa

Hậu trường 04/04/2018 12:01

Để chiều lòng con trai Lê Phương, Trung Kiên không ngần ngại gấp từng mảnh giấy nhỏ làm diều cho cậu bé thỏa sức chơi đùa.

Cách đây ít phút, Lê Phương chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cả gia đình đang thả diều trên một cánh đồng cỏ. Người đẹp rất hạnh phúc khi chứng kiến những khoảnh khắc Trung Kiên tỉ mẫn cắt ghép, làm diều cho cậu quý tử vui đùa. 

 

Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 1
Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc chồng làm diều giấy cho con trai vui đùa - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, tuy không phải "máu mủ ruột rà" nhưng Trung Kiên dành cho con riêng của vợ một tình cảm to lớn mà không phải người cha dượng nào cũng có thể làm được. Trong cuộc sống thường ngày, anh không chỉ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người cha mà còn luôn tận tụy đến hết lòng, chăm lo vợ con chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ.

Nhìn cách Trung Kiên đối đãi với bé Cà Pháo, nhiều người xúc động và mừng  thầm cho nữ diễn Trà Vinh, bởi sau tất cả cô đã tìm được một hạnh phúc trọn vẹn.

Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 2
Trung Kiên cẩn trọng cắt từng mẫu giấy nhỏ để làm diều cho con trai - Ảnh: FBNV
Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 3
Khoảnh khắc hai cha con vui đùa bên nhau khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FBNV
Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 4
Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 5
Bé Cà Pháo cũng yêu mến Trung Kiên giống như cha ruột - Ảnh: FBNV
Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 6
Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 7
Từ ngày lên xe hoa, cuộc đời Lê Phương bước sang một trang mới ngập tràn hạnh phúc - Ảnh: FBNV
Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 8
Chồng Lê Phương trổ tài làm diều giấy cho con trai Quách Ngọc Ngoan chơi đùa - Ảnh 9
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương đã tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng kém 7 tuổi - Ảnh: FBNV
Chờ vợ cả đêm, chồng Lê Phương bị phát hiện ngủ gục bên đường

Chờ vợ cả đêm, chồng Lê Phương bị phát hiện ngủ gục bên đường

Lê Phương khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe khoảnh khắc chồng trẻ kiên nhẫn chờ mình quay đêm. Anh mệt đến nỗi ngủ gục trên xe nhưng vẫn không chịu về trước vợ.

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