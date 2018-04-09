Bẵng đi một thời gian, Lê Phương bất ngờ lên tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng trẻ

Dòng trạng thái mới được Lê Phương đăng tải trên trang cá nhân nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Cách đây ít giờ, Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh tựa đầu vào vai chồng trẻ Trung Kiên nhân kỷ niệm 2 năm tình yêu. Kèm với đó, nữ diễn viên còn đăng tải dòng trạng thái ngọt ngào thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Lê Phương hạnh phúc kỷ niệm 2 năm tình yêu với Trung Kiên - Ảnh: FBNV

"8/4/2016 - 8/4/2018... Tròn 2 năm rực rỡ! Mình yêu nhau mấy độ xuân rồi... Không ai biết tình yêu bắt đầu từ khi nào, chỉ biết mình đã luôn bên nhau kể từ ngày đầu tiên trên chuyến tàu định mệnh ấy! Khi thật sự hạnh phúc, tận đáy lòng em mong mình mãi mãi như bây giờ anh nhé", Lê Phương hạnh phúc tâm sự.

Nữ diễn viên cười rạng rỡ khi được ông xã nhẹ nhàng hôn lên má - Ảnh: FBNV

Bên dưới dòng trạng thái, cặp đôi nhận được không ít lời chúc phúc của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng cho Lê Phương vì cuối cùng cô đã tìm được cho mình bến đỗ bình yên sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Trung Kiên cũng nhận được sự yêu mến của cư dân mạng khi tạo dựng được mối quan hệ tốt với bé Cà Pháo – con trai riêng của bà xã.

Bạn bè gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh: FBNV

Từ khi về chung nhà, Lê Phương được ông xã chăm sóc và chiều chuộng hết mức - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ luôn tháp tùng bà xã đến nhiều sự kiện - Ảnh: FBNV

Trung Kiên cũng rất yêu thương con trai riêng của bà xã Lê Phương - Ảnh: FBNV

Chờ vợ cả đêm, chồng Lê Phương bị phát hiện ngủ gục bên đường Lê Phương khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe khoảnh khắc chồng trẻ kiên nhẫn chờ mình quay đêm. Anh mệt đến nỗi ngủ gục trên xe nhưng vẫn không chịu về trước vợ.

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