Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ

Sau Sống chung với mẹ chồng, thêm một bộ phim về chủ đề gia đình đang gây sốt trên mạng xã hội chính là Gạo nếp gạo tẻ. Tuy mới chỉ phát sóng những tập đầu tiên nhưng Gạo nếp gạo tẻ đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khó gọi tên. Bên cạnh nhân vật Hân kiêu ngạo bị ghét nhất phim thì Hương do Lê Phương thủ vai cũng được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt.

Lê Phương vào vai người phụ nữ đáng thương trong 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: Internet

Không khác gì cuộc đời thật của nữ diễn viên Trà Vinh, Hương của Gạo nếp gạo tẻ cũng trót có bầu với người tình đầu tiên và bước lên xe hoa khi tuổi đời còn rất trẻ. Kể từ đó, cuộc sống của cô là những chuỗi ngày thấm đẫm nước mắt khi phải làm việc quần quật ngày đêm nhưng vẫn bị người chồng (là Công do diễn viên Hoàng Anh thủ vai) phụ bạc vì "tham phú, phụ bần". Ngay chính Lê Phương cũng tự nhận rằng vai diễn mới của cô là một vai diễn lạ khi nó vận với số phận mình.