Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ

Hậu trường 19/06/2018 16:03

Lê Phương khiến nhiều người bức xúc, mắng mỏ nhân vật Công không tiếc lời khi biết anh chỉ làm điều này duy nhất một lần trong phim.

Sau Sống chung với mẹ chồng, thêm một bộ phim về chủ đề gia đình đang gây sốt trên mạng xã hội chính là Gạo nếp gạo tẻ. Tuy mới chỉ phát sóng những tập đầu tiên nhưng Gạo nếp gạo tẻ đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khó gọi tên. Bên cạnh nhân vật Hân kiêu ngạo bị ghét nhất phim thì Hương do Lê Phương thủ vai cũng được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. 

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Lê Phương vào vai người phụ nữ đáng thương trong 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: Internet

Không khác gì cuộc đời thật của nữ diễn viên Trà Vinh, Hương của Gạo nếp gạo tẻ cũng trót có bầu với người tình đầu tiên và bước lên xe hoa khi tuổi đời còn rất trẻ. Kể từ đó, cuộc sống của cô là những chuỗi ngày thấm đẫm nước mắt khi phải làm việc quần quật ngày đêm nhưng vẫn bị người chồng (là Công do diễn viên Hoàng Anh thủ vai) phụ bạc vì "tham phú, phụ bần". Ngay chính Lê Phương cũng tự nhận rằng vai diễn mới của cô là một vai diễn lạ khi nó vận với số phận mình.

Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 2
'Gạo nếp gạo tẻ' là bộ phim về chủ đề gia đình đang được yêu thích nhất hiện nay - Ảnh: Internet
Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 3
Từ ngày lấy Công, cuộc đời Hương vướng vào tấn bi kịch không lối thoát - Ảnh: Internet

Mới đây, Lê Phương đã có buổi livestream trò chuyện với fan xoay quanh quá trình quay Gạo nếp gạo tẻ. Khi được nhiều người nhận xét đóng phim nhập tập và hài hước, nữ diễn viên liên tục gửi lời cảm ơn đến khán giả. Trong lúc cao hứng, cô tiết lộ một thông tin thú vị rằng nhân vật Công trong phim thật sự quá tàn nhẫn. Dù Hương tần tảo, hy sinh mọi thứ cho mình nhưng xuyên suốt cả bộ phim Công không hề nói một lời cảm ơn. Ngoài một câu thoại duy nhất bênh vực Hương thì tất cả đều những cay đắng mà Công trút xuống tấm lưng người vợ tảo tần.

Chia sẻ của Lê Phương khiến nhiều người rất bức xúc và giận giữ. Không ít cư dân mạng thẳng thắn nêu quan điểm rằng Gạo nếp gạo tẻ đã phản ánh đúng chân thực cuộc sống. Nhiều bà vợ không khỏi xúc động khi nghĩ đến cuộc đời mình cũng bi thương không kém nhân vật Hương. Dù vậy, Lê Phương khẳng định qua tuần sau thì những diễn biến xoay quanh cuộc hôn nhân trái ngang giữa Công và Hương mới thực sự bắt đầu.

Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 4
Hương không chỉ bị chồng phụ bạc mà còn bị nhà chồng đối xử tệ - Ảnh: Internet
Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 5
Lê Phương livestream chia sẻ về 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FBNV

 

 Trích một đoạn gây sốt trong phim Gạo nếp gạo tẻ

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