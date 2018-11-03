Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con

Hậu trường 03/11/2018 10:30

Dù mới sinh con được 4 tháng nhưng Thúy Diễm đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc cùng vóc dáng thon gọn như thời con gái.

Thời gian qua, Thúy Diễm ngưng mọi hoạt động nghệ do bận rộn chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, mới đây cô đã nhận lời tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình ăn khách Gạo nếp gạo tẻ. Theo chia sẻ từ diễn viên Lê Phương, bà xã Lương Thế Thành sẽ hóa thân vào nhân vật bí ẩn chen ngang vào mối quan hệ đang tốt đẹp giữa Hương và Tường. Nhiều nghi vấn cho rằng vai của Thúy Diễm không hề đơn giản. Thậm chí, cô còn có khả năng khiến Tường phải rời xa Hương mãi mãi.

Sở dĩ, Thúy Diễm được đạo diễn đo ni đóng giày cho vai diễn trên là nhờ vào vẻ đẹp quyến rũ chết người cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô. Sau 4 tháng sinh con, nữ diễn cũng đã nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn nên hoàn toàn phù hợp với dự án mới này. Cách đây ít lâu, bà mẹ một con cũng gây sốt khi tung bộ ảnh hở bạo khoe trọn nhan sắc mặn mà khiến nhiều fan điêu đứng.

Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 1
Thúy Diễm khoe nhan sắc mặn mà của gái một con - Ảnh: Internet
Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 2

 

Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 3
Người đẹp trở lại với nghệ thuật sau 4 tháng sinh con trai đầu lòng - Ảnh: Internet
Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 4
Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 5
Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 6
Vẻ gợi cảm, sang trọng của Thúy Diễm sau sinh khiến nhiều chị em ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 7
Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con - Ảnh 8
Thúy Diễm đánh dấu sự trở lại với điện ảnh bằng một vai diễn nhỏ trong 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FBNV
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