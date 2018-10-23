Bà xã Lương Thế Thành bày tỏ thái độ khó chịu khi con trai đầu lòng bị nói những điều không tốt.
- Lương Thế Thành: 'Lúc Thúy Diễm có thai, cô ấy đã muốn con sau này phải có hai cái đồng tiền nên bảo tôi đi ăn cắp lựu'
Sau khi chào đời, con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của cư dân mạng. Dù chỉ mới hơn 2 tháng tuổi nhưng bé Bảo Bảo đã sở hữu lượng fan hùng hậu không thua kém bố mẹ nhờ vẻ ngoài điển trai và đáng yêu của mình.
Sau khi thành viên mới của gia đình ra đời, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử. Đồng thời, đôi vợ chồng trẻ cũng bộc bạch sự bỡ ngỡ, vất vả khi chăm con đầu lòng. Tuy nhiên, điều này lại khiến một số người khó chịu, có nhiều phản ứng không hay.
Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Diễm bày tỏ thái độ bức xúc khi con trai bị nói xấu.
“Sinh con xong tui dễ quạo lắm nha! Ai đá động tới con tui là tui xù lông nha! Con tui tui thương bằng cả thế giới của vợ chồng tui nha! Có mấy cô mấy chị ngộ lắm, phán như thánh, dạy đời này kia chỉ vì vợ chồng mình chia sẻ giai đoạn con mới ra đời vất vả thế nào!
Tính mình không muốn rước bực vô người nên không thích ai mình block hà, khỏi thấy khỏi bực! ai bị block thì hiểu hé!”, Thúy Diễm tâm sự.
Dưới bài viết, nhiều người bức xúc thay cho bà mẹ trẻ. Một dân mạng khuyên: "Mặc kệ ai nói đi, dạo này nhiều thánh phán và nhiều thánh soi lắm. Mày cứ nghĩ đang ganh tị đi. Tức giận là hổng đẹp nhé!".
"Ủa Bảo Bảo của tui đáng yêu như vậy mà ai nỡ động đến hả, xử đẹp", diễn viên Kha Ly viết.