Bà xã Lương Thế Thành bày tỏ thái độ khó chịu khi con trai đầu lòng bị nói những điều không tốt.

Sau khi chào đời, con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của cư dân mạng. Dù chỉ mới hơn 2 tháng tuổi nhưng bé Bảo Bảo đã sở hữu lượng fan hùng hậu không thua kém bố mẹ nhờ vẻ ngoài điển trai và đáng yêu của mình. Cận cảnh vẻ đáng yêu hết nấc của con trai Lương Thế Thành - Ảnh: FBNV Nhiều người còn hài hước gọi con trai Thúy Diễm là 'Thành con" vì quá giống bố - Ảnh: FBNV Sau khi thành viên mới của gia đình ra đời, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử. Đồng thời, đôi vợ chồng trẻ cũng bộc bạch sự bỡ ngỡ, vất vả khi chăm con đầu lòng. Tuy nhiên, điều này lại khiến một số người khó chịu, có nhiều phản ứng không hay.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Diễm bày tỏ thái độ bức xúc khi con trai bị nói xấu. “Sinh con xong tui dễ quạo lắm nha! Ai đá động tới con tui là tui xù lông nha! Con tui tui thương bằng cả thế giới của vợ chồng tui nha! Có mấy cô mấy chị ngộ lắm, phán như thánh, dạy đời này kia chỉ vì vợ chồng mình chia sẻ giai đoạn con mới ra đời vất vả thế nào!

Tính mình không muốn rước bực vô người nên không thích ai mình block hà, khỏi thấy khỏi bực! ai bị block thì hiểu hé!”, Thúy Diễm tâm sự. Thúy Diễm tức giận vì bị dạy đời, nói xấu khi chia sẻ về con trai - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, nhiều người bức xúc thay cho bà mẹ trẻ. Một dân mạng khuyên: "Mặc kệ ai nói đi, dạo này nhiều thánh phán và nhiều thánh soi lắm. Mày cứ nghĩ đang ganh tị đi. Tức giận là hổng đẹp nhé!". "Ủa Bảo Bảo của tui đáng yêu như vậy mà ai nỡ động đến hả, xử đẹp", diễn viên Kha Ly viết. Dân mạng khuyên bà xã Lương Thế Thành không nên để tâm đến những lời của anti-fan - Ảnh: FBNV Sau sinh, Thúy Diễm nhanh chóng lấy lại vóc dáng và dần quay lại với công việc - Ảnh: FBNV Trước khi có con, cặp đôi có hai năm chung sống hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành kể chuyện đưa Thúy Diễm đi đẻ: Khốn khổ vì bị vợ la mắng, trách móc vô cớ Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vừa có những tâm sự vô cùng cảm động về chuyện đón con trai đầu lòng chào đời tại nước ngoài.

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