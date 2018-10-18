Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vừa có những tâm sự vô cùng cảm động về chuyện đón con trai đầu lòng chào đời tại nước ngoài.
Sau hơn 3 tháng sinh con, Thúy Diễm đã dần quen với cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa. Dù thường xuyên thức đêm chăm con, mắt thâm quầng nhưng bà xã Lương Thế Thành cảm thấy vui và hạnh phúc vì được bên cạnh bé Bảo Bảo mỗi ngày.
Tuy nhiên, khi nhớ về khoảng thời gian mang thai và sang nước ngoài để sinh con, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm không giấu được sự xúc động. Dù có người thân giúp đỡ nhưng nữ diễn viên sinh năm 1986 vẫn thấy rất khổ sở vì những thay đổi lớn của cơ thể ở tháng cuối thai kỳ. Cô không dám ra ngoài vì tự ti về bản thân, nhìn vào gương là thấy mình xấu xí. Chính vì điều này mà cô bị stress, khóc rất nhiều, suốt ngày ở nhà với 4 bức tường.
Suốt thời gian đưa vợ sang nước ngoài sinh con, Lương Thế Thành chỉ ở trong nhà vì sợ vợ buồn, suy nghĩ tiêu cực. Lúc bà xã sắp sinh, dù được nhiều người cảnh báo trước nhưng anh vẫn rất khó chịu khi bị Thúy Diễm trách móc, la mắng vô cớ. Thế nhưng vì thương vợ con, anh đã vượt qua tất cả. Những chia sẻ chân thành của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người cảm động.
Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ khi lần đầu lên chức bố mẹ, hiện tại Lương Thế Thành – Thúy Diễm đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Sau thời gian ở cữ, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và quay lại với công việc. Về phía Lương Thế Thành, dù bận rộn với lịch quay nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian để phụ bà xã chăm sóc con trai.