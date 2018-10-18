Sau hơn 3 tháng sinh con, Thúy Diễm đã dần quen với cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa. Dù thường xuyên thức đêm chăm con, mắt thâm quầng nhưng bà xã Lương Thế Thành cảm thấy vui và hạnh phúc vì được bên cạnh bé Bảo Bảo mỗi ngày.

Tuy nhiên, khi nhớ về khoảng thời gian mang thai và sang nước ngoài để sinh con, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm không giấu được sự xúc động. Dù có người thân giúp đỡ nhưng nữ diễn viên sinh năm 1986 vẫn thấy rất khổ sở vì những thay đổi lớn của cơ thể ở tháng cuối thai kỳ. Cô không dám ra ngoài vì tự ti về bản thân, nhìn vào gương là thấy mình xấu xí. Chính vì điều này mà cô bị stress, khóc rất nhiều, suốt ngày ở nhà với 4 bức tường.