Lương Thế Thành kể chuyện đưa Thúy Diễm đi đẻ: Khốn khổ vì bị vợ la mắng, trách móc vô cớ

Hậu trường 18/10/2018 10:47

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vừa có những tâm sự vô cùng cảm động về chuyện đón con trai đầu lòng chào đời tại nước ngoài.

Sau hơn 3 tháng sinh con, Thúy Diễm đã dần quen với cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa. Dù thường xuyên thức đêm chăm con, mắt thâm quầng nhưng bà xã Lương Thế Thành cảm thấy vui và hạnh phúc vì được bên cạnh bé Bảo Bảo mỗi ngày.

Tuy nhiên, khi nhớ về khoảng thời gian mang thai và sang nước ngoài để sinh con, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm không giấu được sự xúc động. Dù có người thân giúp đỡ nhưng nữ diễn viên sinh năm 1986 vẫn thấy rất khổ sở vì những thay đổi lớn của cơ thể ở tháng cuối thai kỳ. Cô không dám ra ngoài vì tự ti về bản thân, nhìn vào gương là thấy mình xấu xí. Chính vì điều này mà cô bị stress, khóc rất nhiều, suốt ngày ở nhà với 4 bức tường.

Lương Thế Thành kể chuyện đưa Thúy Diễm đi đẻ: Khốn khổ vì bị vợ la mắng, trách móc vô cớ - Ảnh 1
Thúy Diễm - Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt được khán giả quan tâm - Ảnh: Internet

Suốt thời gian đưa vợ sang nước ngoài sinh con, Lương Thế Thành chỉ ở trong nhà vì sợ vợ buồn, suy nghĩ tiêu cực. Lúc bà xã sắp sinh, dù được nhiều người cảnh báo trước nhưng anh vẫn rất khó chịu khi bị Thúy Diễm trách móc, la mắng vô cớ. Thế nhưng vì thương vợ con, anh đã vượt qua tất cả. Những chia sẻ chân thành của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người cảm động.

Lương Thế Thành kể chuyện đưa Thúy Diễm đi đẻ: Khốn khổ vì bị vợ la mắng, trách móc vô cớ - Ảnh 2
Tổ ấm của cặp đôi diễn viên trẻ thêm trọn vẹn khi quý tử đầu lòng chào đời - Ảnh: FBNV

Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ khi lần đầu lên chức bố mẹ, hiện tại Lương Thế Thành – Thúy Diễm đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Sau thời gian ở cữ, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và quay lại với công việc. Về phía Lương Thế Thành, dù bận rộn với lịch quay nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian để phụ bà xã chăm sóc con trai.

Lương Thế Thành kể chuyện đưa Thúy Diễm đi đẻ: Khốn khổ vì bị vợ la mắng, trách móc vô cớ - Ảnh 3
Khi chưa có con, khán giả rất quen thuộc với hình ảnh một Lương Thế Thành lịch lãm, trau chuốt vẻ ngoài. Nhưng từ khi có bé Bảo Bảo cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều - Ảnh: FBNV
Lương Thế Thành kể chuyện đưa Thúy Diễm đi đẻ: Khốn khổ vì bị vợ la mắng, trách móc vô cớ - Ảnh 4
Bé Bảo Bảo được công chúng hết lời khen ngợi vì quá đáng yêu - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành: 'Lúc Thúy Diễm có thai, cô ấy đã muốn con sau này phải có hai cái đồng tiền nên bảo tôi đi ăn cắp lựu'

Lương Thế Thành: 'Lúc Thúy Diễm có thai, cô ấy đã muốn con sau này phải có hai cái đồng tiền nên bảo tôi đi ăn cắp lựu'

"Khi qua nhà bạn tôi chơi, nó có một cây lựu trên sân thượng. Cô ấy vừa thấy là chạy xuống nói nhỏ với tôi: 'Anh ơi, trên này có cây lựu nè, anh chuẩn bị lên hái lén cho em nha'. Tôi cũng nghe lời, lên hái rồi bỏ vào túi xách của vợ" - Lương Thế Thành chia sẻ.

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