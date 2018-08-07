Thương vợ ở cữ dễ 'nổi khùng, nổi điên', Lương Thế Thành giao thẻ cho Thúy Diễm tha hồ mua sắm

Nam diễn viên nhớ lại khoảng thời gian cách đây nhiều năm và so sánh với hiện tại, mọi thứ đều thay đổi. Cảm xúc của quá khứ ùa về, nam diễn viên tâm sự với bà xã Thúy Diễm . Thế nhưng câu chuyện của anh lại vô tình khơi lại nỗi nhớ mua sắm của vợ đang giai đoạn ở cữ buồn chán và anh phải “tình nguyện” đưa thẻ của mình cho cô dùng.

Anh viết đầy hài hước: “Tự nhiên gặp người quen, làm trên đường về nghĩ mãi, nghĩ về chục năm trước, nghĩ về cả cốc cà phê vỉa hè tăng giá gấp 3 lần, giá thì tăng mà chất lượng vẫn... chả tăng tẹo nào. Nhớ cũng lúc đó 8 nghìn là được ly cà phê và cũng chừng đó cho bữa sáng chắc bụng, nay đi xe máy 8 nghìn còn chả tìm được chỗ gửi xe ở quận 1. Về kể vợ nghe, vợ bảo thế anh không biết làm gì với mấy nghìn đó thì cho em, em ngứa tay ngứa chân quá, vài cái 8 nghìn là em cũng gom được một mớ trên mạng. Thương vợ ở cữ dễ ‘nổi khùng, nổi điên’ mình nghe 1 hiểu 10, thôi em giơ cao đánh khẽ, thẻ anh đây, em cứ tự nhiên”.

Lương Thế Thành vô tình gợi lên sở thích mua sắm của bà xã Thúy Diễm khi đang ở cữ - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV

Trải qua 4 năm yêu và 2 năm cưới, Lương Thế Thành dường như hiểu rất rõ tính cách của Thúy Diễm. Nam diễn viên khiến nhiều chị em phát hờn với Thúy Diễm vì cách chăm sóc và yêu chiều bà xã ngay cả những lúc cô nổi giận thất thường.