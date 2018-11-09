'Lỡ dại' làm điều này nhiều lần, Thúy Diễm bị bố chồng ngăn cấm việc khoe con trên mạng

Vì khoe con trai quá nhiều lần trên Facebook, bà xã Lương Thế Thành bất ngờ bị bố chồng ngăn cấm.

Chào đời chưa bao lâu, bé Bảo Bảo – con trai của Thúy Diễm và Lương Thế Thành có được lượng fan không thua kém bố mẹ. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm khiến công chúng vô cùng yêu mến. Đặc biệt, nhiều người còn muốn lập fan club cho quý tử nhà Thúy Diễm. Trước tình cảm của mọi người, đôi vợ chồng trẻ thường xuyên khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con trai trên trang cá nhân. Mỗi hình ảnh được đăng tải, bé Bảo Bảo đều nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận khen ngợi của cư dân mạng.

Bé Bảo Bảo thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố - Ảnh: FBNV Thúy Diễm bị nhiều người trêu chọc là 'đẻ thuê' vì con trai quá giống Lương Thế Thành - Ảnh: FBNV Thế nhưng mới đây, Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ về việc sẽ ngưng đăng ảnh con trai trên trang cá nhân cho đến khi bé Bảo Bảo lớn theo yêu cầu của bố chồng. “Con chào các cô chú! Ông nội con nói là hổng cho mẹ con đăng hình con lên Facebook nữa, nên mẹ con đăng hết tấm này rồi nghĩ nha hihi! Mấy cô chú cho Bảo Bảo hun 1 miếng chào bái bai nha! Con lớn xíu nữa rồi mẹ con khoe hình con tiếp”, bà xã Lương Thế Thành chia sẻ.

Bà mẹ bỉm sữa thông báo đây sẽ là lần cuối cùng cô chia sẻ ảnh con trai trên trang cá nhân cho đến khi cậu bé lớn hơn - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận đồng tình với hành động của bố chồng Thúy Diễm vì cho rằng điều này tốt cho sự phát triển của Bảo Bảo. Một dân mạng chia sẻ: “Đúng rồi đó chị, Bảo Bảo còn bé không nên đăng nhiều hình quá đâu chị ơi vì nhiều người nói này nói nọ không tốt cho bé đâu chị ạ. Em thấy ông bà bảo thế nên nếu mà chị muốn đăng hình bé tầm từ ngoài 6 tháng trở lên thì mỗi một tháng đăng hình một lần thôi chị ạ, còn bé mà được 1 năm lúc đấy bé có tuổi rồi thì thích đăng hình bé lúc nào cũng được chị ạ. Bảo Bảo cưng và đáng yêu quá chị! Bye Bye Bảo Bảo nhé. Chúc Bảo Bảo ngoan, khỏe mạnh mau ăn chóng lớn nhé. Yêu và thương Bảo Bảo nhiều lắm". Sau khi có con, cuộc sống của Lương Thế Thành và Thúy Diễm nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: FBNV Sau thời gian ở cữ, bà xã Lương Thế Thành nhanh chóng lấy lại vóc dáng và nhan sắc - Ảnh: FBNV

Thúy Diễm hở bạo khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau 4 tháng sinh con Dù mới sinh con được 4 tháng nhưng Thúy Diễm đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc cùng vóc dáng thon gọn như thời con gái.

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