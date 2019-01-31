Thúy Diễm than vãn với Lương Thế Thành chuyện lịch ăn Tết nhà nội, nhà ngoại 'rối nùi'

Hậu trường 31/01/2019 15:07

Diễn viên Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ về sự khó xử khi không biết phân chia thế nào về lịch ăn Tết nhà nội, nhà ngoại.

Mỗi dịp xuân về, vấn đề ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại luôn là câu hỏi khó được đặt ra với mọi người, mọi nhà. Đặc biệt ở những gia đình hai bên nội ngoại cách xa nhau thì đây lại càng trở thành vấn đề nan giải.

Đây không chỉ là câu chuyện muôn thuở của những gia đình bình thường mà nhiều cặp đôi nghệ sĩ Việt cũng vô cùng khó xử với vấn đề này. Mới đây, diễn viên Thúy Diễm chia sẻ dòng trạng thái nói về câu chuyện nóng hổi này.

Thúy Diễm than vãn với Lương Thế Thành chuyện lịch ăn Tết nhà nội, nhà ngoại 'rối nùi' - Ảnh 1
Là đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt, Thúy Diễm - Lương Thế Thành được đông đảo người hâm mộ yêu mến - Ảnh: FBNV

“Đưa ông Táo về trời rồi! Năm nay có thêm người lạ ơi!!! Nhiều cái lạ lẫm quá xá! Tết nay rối nùi với lịch trình ăn Tết nội, Tết ngoại, Tết chúng ta rồi chồng ơi”, Thúy Diễm viết.

Kèm theo đó, bà xã Lương Thế Thành còn chia sẻ ảnh lúc vừa sinh bé Bảo Bảo và chú thích đầy hào hứng: “Ảnh này em vừa xuất viện về khi anh Brendan B được tròn 2 hôm! Sao em thấy em ốm thấy thương há. Nghĩ lại sao tui có thể làm cái bụng tui ốm xuống hay vậy trời”.

Thúy Diễm than vãn với Lương Thế Thành chuyện lịch ăn Tết nhà nội, nhà ngoại 'rối nùi' - Ảnh 2
Thúy Diễm chia sẻ ảnh khi vừa sinh con tại Mỹ - Ảnh: FBNV
Thúy Diễm than vãn với Lương Thế Thành chuyện lịch ăn Tết nhà nội, nhà ngoại 'rối nùi' - Ảnh 3
Vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà Thúy Diễm - Lương Thế Thành khiến dân mạng 'rụng tim' - Ảnh: FBNV

Thúy Diễm - Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi sở hữu gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau thời gian yêu nhau mặn nồng, cả hai quyết định “về chung nhà” vào năm 2016. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của đôi trai tài gái sắc càng thêm trọn vẹn khi con trai đầu lòng chào đời. Sau sinh, Thúy Diễm nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với công việc. Riêng Lương Thế Thành, dù bận rộn nhưng anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chăm lo cho vợ và con trai.

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Từ khóa:   Thúy Diễm - Lương Thế Thành ăn tết nhà chồng

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