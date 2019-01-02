Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động

Nhân dịp đầu xuân 2019, nhiều sao Việt đã tổng hợp những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm để chia sẻ lên mạng xã hội. Gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành cũng không ngoại lệ. Mới đây, Thúy Diễm gây xúc động khi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng con trai lúc vừa sinh. Bức hình ghi lại khoảnh khắc bé Bảo Bảo vừa mới lọt lòng, được đặt trên ngực mẹ để thực hiện phương pháp da kề da.

Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi lần đầu gặp con trai - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho biết đây khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm của bản thân và gia đình. Nhân đây, bà mẹ một con cũng nhắn nhủ những lời yêu thương đến con trai bé bỏng và hứa sẽ cố gắng hết sức để tạo dựng cho con cuộc sống đủ đầy.