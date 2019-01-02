Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động

Hậu trường 02/01/2019 11:42

Sáu tháng sau khi vượt cạn, Thúy Diễm mới hé lộ khoảnh khắc da kề da với con trai lúc vừa sinh khiến ai cũng xúc động.

Nhân dịp đầu xuân 2019, nhiều sao Việt đã tổng hợp những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm để chia sẻ lên mạng xã hội. Gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành cũng không ngoại lệ. Mới đây, Thúy Diễm gây xúc động khi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng con trai lúc vừa sinh. Bức hình ghi lại khoảnh khắc bé Bảo Bảo vừa mới lọt lòng, được đặt trên ngực mẹ để thực hiện phương pháp da kề da.

Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động - Ảnh 1
Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi lần đầu gặp con trai - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho biết đây khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm của bản thân và gia đình. Nhân đây, bà mẹ một con cũng nhắn nhủ những lời yêu thương đến con trai bé bỏng và hứa sẽ cố gắng hết sức để tạo dựng cho con cuộc sống đủ đầy.

"Tổng kết cho 1 năm trôi qua, 2018 khép lại, lời mỗi thằng cu tí! Con yêu ah! Mẹ sẽ cố gắng hết sức để mang lại cuộc sống tốt nhất mà mẹ có thể cho con! Yêu con trai của mẹ", Thúy Diễm viết.

Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động - Ảnh 2
Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành càng lớn càng kháu khỉnh - Ảnh: Internet
Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động - Ảnh 3
Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động - Ảnh 4
Gia đình Thúy Diễm được xem là một trong những gia đình hạnh phúc bậc nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Thúy Diễm sinh con đầu lòng vào tháng 6/2018 tại Mỹ. Tuy nhiên, một tháng sau đó cô mới chia sẻ ảnh con trai và thông báo tin vui đến người hâm mộ. Suốt thời gian mang thai, người đẹp khá kín tiếng trong chuyện bầu bí, cũng hiếm khi đăng ảnh bụng bầu trên trang cá nhân. 

Hiện tại, bé Bảo Bảo đã được 6 tháng tuổi và sở hữu vẻ ngoài vô cùng kháu khỉnh. Câu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của Lương Thế Thành như sống mũi cao, đôi mắt to tròn và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng không thể lẫn đi đâu. Từ ngày có con, nam diễn viên phim Ngày ấy mình đã yêu thường xuyên gây sốt với khoảnh khắc vùi đầu trong bỉm sữa khiến nhiều fan xuýt xoa trầm trồ.

Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt

Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt

Thúy Diễm chia sẻ ảnh Lương Thế Thành da kề da với con trai và bày tỏ mong muốn được sinh luôn đứa nữa.

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