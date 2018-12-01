Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt

Thúy Diễm chia sẻ ảnh Lương Thế Thành da kề da với con trai và bày tỏ mong muốn được sinh luôn đứa nữa.
- Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai
- 'Lỡ dại' làm điều này nhiều lần, Thúy Diễm bị bố chồng ngăn cấm việc khoe con trên mạng
Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang được xem là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất làng giải trí. Sau hai năm kết hôn, gia đình nhỏ thêm rộn tiếng cười khi có thêm sự hiện diện của thiên thần nhỏ tên Bảo Bảo. Cậu bé mới được 4 tháng nhưng đã sở hữu gương mặt mặt bảnh bao, nụ cười tỏa nắng không hề thua kém ông bố nối tiếng.
Từ ngày có con, Lương Thế Thành bận rộn hơn hẳn. Ngoài thời gian đi diễn, anh gần như dành hết thời gian để bế con, thay tã hoặc cho bú bình. Nhờ có chồng tâm lý, Thúy Diễm tuy là mẹ bỉm sữa nhưng không phải vất vả quá nhiều. Sau khi trở lại với công việc, người đẹp gây choáng khi tiết lộ muốn sinh thêm đứa nữa.
Mới đây, Thúy Diễm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh Lương Thế Thành ôm con trai lúc mới sinh và bày tỏ mong muốn đẻ thêm. Sự táo bạo của cô khiến nhiều khán giả bật cười, trong khi đó Lương Thế Thành lại tỏ ra ngao ngán và không quên nhắn nhủ vợ ráng chờ thêm.
"Nhớ lại ngày đầu tiên 2 cha con hắn được gặp nhao! Thằng cha cởi áo leo lên giường nằm úm thằng con mà bà y tá vô tưởng tui nằm không hà! Hèn chi giờ nó đeo ba nó cứng ngắc! Thấy ghét!!! Mới đó mà gần nữa năm rồi chồng Lương Thế Thành ! Coi hình nhớ quá! Làm 1 đứa nữa hông", Thúy Diễm viết.