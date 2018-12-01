Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt

Hậu trường 01/12/2018 16:40

Thúy Diễm chia sẻ ảnh Lương Thế Thành da kề da với con trai và bày tỏ mong muốn được sinh luôn đứa nữa.

Thúy DiễmLương Thế Thành đang được xem là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất làng giải trí. Sau hai năm kết hôn, gia đình nhỏ thêm rộn tiếng cười khi có thêm sự hiện diện của thiên thần nhỏ tên Bảo Bảo. Cậu bé mới được 4 tháng nhưng đã sở hữu gương mặt mặt bảnh bao, nụ cười tỏa nắng không hề thua kém ông bố nối tiếng. 

Từ ngày có con, Lương Thế Thành bận rộn hơn hẳn. Ngoài thời gian đi diễn, anh gần như dành hết thời gian để bế con, thay tã hoặc cho bú bình. Nhờ có chồng tâm lý, Thúy Diễm tuy là mẹ bỉm sữa nhưng không phải vất vả quá nhiều. Sau khi trở lại với công việc, người đẹp gây choáng khi tiết lộ muốn sinh thêm đứa nữa.

 

Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt - Ảnh 1
Thúy Diễm bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc Lương Thế Thành giành ôm con trai vừa sinh - Ảnh: FBNV

Mới đây, Thúy Diễm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh Lương Thế Thành ôm con trai lúc mới sinh và bày tỏ mong muốn đẻ thêm. Sự táo bạo của cô khiến nhiều khán giả bật cười, trong khi đó Lương Thế Thành lại tỏ ra ngao ngán và không quên nhắn nhủ vợ ráng chờ thêm.

"Nhớ lại ngày đầu tiên 2 cha con hắn được gặp nhao! Thằng cha cởi áo leo lên giường nằm úm thằng con mà bà y tá vô tưởng tui nằm không hà! Hèn chi giờ nó đeo ba nó cứng ngắc! Thấy ghét!!! Mới đó mà gần nữa năm rồi chồng Lương Thế Thành ! Coi hình nhớ quá! Làm 1 đứa nữa hông", Thúy Diễm viết.

Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt - Ảnh 2
Từ ngày có con, Lương Thế Thành có cơ hội được thể hiện sự khéo léo của một ông bố bỉm sữa - Ảnh: FBNV
Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt - Ảnh 3
Con trai mới được 4 tháng tuổi nhưng Thúy Diễm đã đòi sinh thêm khiến Lương Thế Thành giật mình - Ảnh: FBNV
Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt - Ảnh 4
Gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc của Lương Thế Thành và Thúy Diễm - Ảnh: FBNV
Bật cười trước khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ cực nhắng của Lương Thế Thành bên quý tử khi Thúy Diễm vắng nhà

Bật cười trước khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ cực nhắng của Lương Thế Thành bên quý tử khi Thúy Diễm vắng nhà

Loạt hình ảnh vui đùa bên con trai được Lương Thế Thành chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú và không khỏi xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Diễm Lương Thế Thành Vợ chồng Lương Thế Thành con trai Thúy Diễm

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 48 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42