Mới sinh chưa lâu, Thúy Diễm táo bạo đòi đẻ đứa nữa khiến Lương Thế Thành hoảng hốt

Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang được xem là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất làng giải trí. Sau hai năm kết hôn, gia đình nhỏ thêm rộn tiếng cười khi có thêm sự hiện diện của thiên thần nhỏ tên Bảo Bảo. Cậu bé mới được 4 tháng nhưng đã sở hữu gương mặt mặt bảnh bao, nụ cười tỏa nắng không hề thua kém ông bố nối tiếng.

Từ ngày có con, Lương Thế Thành bận rộn hơn hẳn. Ngoài thời gian đi diễn, anh gần như dành hết thời gian để bế con, thay tã hoặc cho bú bình. Nhờ có chồng tâm lý, Thúy Diễm tuy là mẹ bỉm sữa nhưng không phải vất vả quá nhiều. Sau khi trở lại với công việc, người đẹp gây choáng khi tiết lộ muốn sinh thêm đứa nữa.