Bật cười trước khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ cực nhắng của Lương Thế Thành bên quý tử khi Thúy Diễm vắng nhà

Loạt hình ảnh vui đùa bên con trai được Lương Thế Thành chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú và không khỏi xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Không chỉ là những diễn viên được yêu thích nhất nhì showbiz, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành còn khiến bao người ngưỡng mộ. Tổ ấm của họ ngày càng hạnh phúc hơn khi có thêm cậu quý tử Lương Thế Bảo (tên ở nhà là Bảo Bảo). Lương Thế Thành - Thúy Diễm hạnh phúc bên quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV Bảo Bảo được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cha mẹ. Dù bận rộn với công việc nhưng Lương Thế Thành luôn dành thời gian quan tâm đến gia đình nhỏ, thậm chí anh gần như giành hết việc chăm sóc em bé thay bà xã.

Mới đây, Lương Thế Thành vừa khoe một loạt khoảnh khắc nhắng nhít của hai cha con lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: "Khi mẹ vắng nhà, chỉ còn 2 người đàn ông áo trắng bên nhau, chúng tui yêu thương nhau lắm đó nha".

Những hình ảnh 'tình thương mến thương' của hai cha con Lương Thế Thành - Ảnh: FBNV Dưới bài đăng của Lương Thế Thành, rất nhiều người thể hiện sự thích thú trước biểu cảm đáng yêu của hai cha con. Diễn viên Trương Quỳnh Anh hài hước bình luận: “Nhìn mặt là tui nghi lắm, mặt thằng nhỏ thấy cưng, mặt thằng lớn thấy muốn quýnh ghê, hahaa”. Ngay sau đó, Lương Thế Thành đã “đáp trả” ngay: “Xía, nhờ có thằng lớn mới có thằng nhỏ nha”. Một số bình luận của cư dân mạng: “Cưng chịu không nổi luôn”. “Cái mặt y như ba Thành… cưng ơi là cưng”. “Hai ba con đẹp và dễ thương quá anh ơi! Cưng quá anh ơi”. Cư dân mạng đồng loạt bị 'đốn tim' trước vẻ đáng yêu của Bảo Bảo - FBNV Ở thời điểm hiện tại, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đều bận rộn với công việc và những dự án riêng. Tuy nhiên, cả hai luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian để chăm sóc cho cậu con trai bé bỏng, cố gắng mang lại cho Bảo Bảo cuộc sống tốt nhất.

Bị bố chồng cấm cản, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn bất chấp làm điều này với con trai Bố Lương Thế Thành đã lên tiếng ngăn cấm hành động khoe ảnh Bảo Bảo trên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cháu nội, nhưng có lẽ vợ chồng nam diễn viên vẫn chưa thể từ bỏ được thói quen này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-cuoi-truoc-khoanh-khac-cha-nao-con-nay-cuc-nhang-cua-luong-the-thanh-ben-quy-tu-khi-thuy-diem-vang-nha-305875.html