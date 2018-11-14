Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ

Chia sẻ hình ảnh chồng và con trai đang ngủ, Thúy Diễm khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" vì quá dễ thương.
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Mới chào đời được vài tháng nhưng con trai đầu lòng của Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã nhận được rất nhiều tình cảm của cư dân mạng vì sự khôi ngô, tuấn tú của mình. Cậu bé được dân mạng "săn đón" nhiệt tình mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ.
Mới đây, Thúy Diễm lại khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi đăng tải bức ảnh “dìm hàng” Lương Thế Thành đang ngủ cạnh con trai.
Kèm theo hình ảnh, bà mẹ bỉm sữa còn viết dòng tâm sự xúc động khi đi công tác xa nhà: “Đi xa 1 cái là nhớ cha con nhà hắn da diết! Nhớ 2 cặp môi dày huyền thoại của Gia Bảo nhà tui ghê nơi!".
Ngay lập tức, bài viết nhận được rất nhiều lượt thích của cộng đồng mạng. Hình ảnh “cha nào con nấy” cực dễ thương này khiến bao người hâm mộ “tan chảy”. Dưới dòng trạng thái, nhiều người dành lời khen cho Lương Thế Thành vì đảm đang, biết chăm con khéo khi vợ vắng nhà.