Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ

Mới chào đời được vài tháng nhưng con trai đầu lòng của Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã nhận được rất nhiều tình cảm của cư dân mạng vì sự khôi ngô, tuấn tú của mình. Cậu bé được dân mạng "săn đón" nhiệt tình mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ.

Mới đây, Thúy Diễm lại khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi đăng tải bức ảnh “dìm hàng” Lương Thế Thành đang ngủ cạnh con trai.