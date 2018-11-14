Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ

Hậu trường 14/11/2018 15:53

Chia sẻ hình ảnh chồng và con trai đang ngủ, Thúy Diễm khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" vì quá dễ thương.

Mới chào đời được vài tháng nhưng con trai đầu lòng của Thúy DiễmLương Thế Thành đã nhận được rất nhiều tình cảm của cư dân mạng vì sự khôi ngô, tuấn tú của mình. Cậu bé được dân mạng "săn đón" nhiệt tình mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ.

Mới đây, Thúy Diễm lại khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi đăng tải bức ảnh “dìm hàng” Lương Thế Thành đang ngủ cạnh con trai.

Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ - Ảnh 1
Khoảnh khắc đáng yêu hết nấc của Lương Thế Thành và con trai. Tuy nhiên, một số dân mạng bắt lỗi ông bố bỉm sữa rằng không nên để điện thoại gần khi ngủ kẻo ảnh hưởng đến em bé - Ảnh: FBNV
Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ - Ảnh 2
Dân tình không ngớt lời khen ngợi vẻ đáng yêu, mũm mĩm của bé Bảo Bảo - Ảnh: FBNV
Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ - Ảnh 3
Nhiều ý kiến nhận xét, quý tử nhà Lương Thế Thành càng lớn lại càng giống ba - Ảnh: FBNV

Kèm theo hình ảnh, bà mẹ bỉm sữa còn viết dòng tâm sự xúc động khi đi công tác xa nhà: “Đi xa 1 cái là nhớ cha con nhà hắn da diết! Nhớ 2 cặp môi dày huyền thoại của Gia Bảo nhà tui ghê nơi!".

Ngay lập tức, bài viết nhận được rất nhiều lượt thích của cộng đồng mạng. Hình ảnh “cha nào con nấy” cực dễ thương này khiến bao người hâm mộ “tan chảy”. Dưới dòng trạng thái, nhiều người dành lời khen cho Lương Thế Thành vì đảm đang, biết chăm con khéo khi vợ vắng nhà.

Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ - Ảnh 4
Với tâm sự đầy yêu thương của vợ, Lương Thế Thành lập tức đáp lời: 'Về lẹ đi, ở đây có 2 người đàn ông nhớ người ấy lắm nè' - Ảnh: FBNV
Dân tình 'phát sốt' với khoảnh khắc siêu đáng yêu của Lương Thế Thành và con trai khi ngủ - Ảnh 5
Bạn bè và người hâm mộ khen ngợi sự đáng yêu của hai cha con nam diễn viên - Ảnh: FBNV
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'Lỡ dại' làm điều này nhiều lần, Thúy Diễm bị bố chồng ngăn cấm việc khoe con trên mạng

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