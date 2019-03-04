Ngẩn ngơ với loạt ảnh đáng yêu của gia đình Lương Thế Thành: Nhìn là thấy hạnh phúc

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đáng yêu của gia đình nhỏ khiến ai cũng ghen tỵ.
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Thời gian qua, cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm thường xuyên gây sốt với những bức ảnh gia đình ngọt ngào được đăng tải trên mạng xã hội. Có thể thấy, sau ba năm kết hôn gia đình nhỏ của họ càng hạnh phúc và rộn rã hơn nhiều nhờ có thêm thành viên mới là bé Bảo Bảo.
Tuy cả hai vợ chồng đều bận rộn với hàng tá công việc trong làng giải trí nhưng Lương Thế Thành và Thúy Diễm đều ý thức chuyện phải dành thời gian chơi đùa cùng con. Từ khi có "bảo bối" nhỏ bé, nam diễn viên phim Ngày ấy mình đã yêu không còn hứng thú với việc nhậu nhẹt cùng bạn bè. Cứ hết giờ làm là anh phóng xe về nhà giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và "đầu bù tóc rối" thay tã rồi pha sữa cho con. Bị quay như chong chóng cả một ngày nhưng Lương Thế Thành luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm tròn trách nhiệm của một ông bố bỉm sữa.
Còn Thúy Diễm từ ngày sinh con thì càng trẻ và xinh đẹp hơn. Cô là một trong những phụ nữ hiếm hoi vừa sinh xong chưa lâu nhưng lại mong muốn "đẻ thêm đứa nữa". Dù vậy, Thúy Diễm cho biết cũng không ít lần cô rơi vào trạng thái trầm cảm vì chăm con. May nhờ có Lương Thế Thành tâm lý, sẵn sàng chịu đựng những cơn thịnh nộ vô cớ của vợ nên gia đình họ mới có được những khoảnh khắc hạnh phúc như ngày hôm nay.
Qua cách thể hiện của Lương Thế Thành và Thúy Diễm, có thể thấy cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc. Nhiều người nhận xét rằng, chỉ cần nhìn thấy ảnh của gia đình nhỏ trên mạng xã hội là sẽ vui và hạnh phúc cả ngày.