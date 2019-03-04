Ngẩn ngơ với loạt ảnh đáng yêu của gia đình Lương Thế Thành: Nhìn là thấy hạnh phúc

Thời gian qua, cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm thường xuyên gây sốt với những bức ảnh gia đình ngọt ngào được đăng tải trên mạng xã hội. Có thể thấy, sau ba năm kết hôn gia đình nhỏ của họ càng hạnh phúc và rộn rã hơn nhiều nhờ có thêm thành viên mới là bé Bảo Bảo.

Tuy cả hai vợ chồng đều bận rộn với hàng tá công việc trong làng giải trí nhưng Lương Thế Thành và Thúy Diễm đều ý thức chuyện phải dành thời gian chơi đùa cùng con. Từ khi có "bảo bối" nhỏ bé, nam diễn viên phim Ngày ấy mình đã yêu không còn hứng thú với việc nhậu nhẹt cùng bạn bè. Cứ hết giờ làm là anh phóng xe về nhà giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và "đầu bù tóc rối" thay tã rồi pha sữa cho con. Bị quay như chong chóng cả một ngày nhưng Lương Thế Thành luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm tròn trách nhiệm của một ông bố bỉm sữa.