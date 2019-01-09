Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái

Hậu trường 09/01/2019 17:18

Sau 6 tháng sinh con, Thúy Diễm không chỉ lấy lại vẻ ngoài rạng rỡ mà còn có vóc dáng thon gọn hơn cả thời con gái.

Mới đây, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành gây chú khi sánh bước bên nhau tại một sự kiện lớn của giới giải trí. Cặp vợ chồng liên tục dành cho đối phương những cử chỉ tình tình tứ ở chốn đông người y hệt như khoảng thời gian mới yêu.

Trong khi nam diễn viên Ngày ấy mình đã yêu diện áo sơ mi đen phối cùng quần Tây bảnh bao thì Thúy Diễm nổi bật với váy đuôi ca màu trắng nhã nhặn. Mặc dù Lương Thế Thành trông gầy đi nhiều nhưng vô hình chung anh lại làm nền cho Thúy Diễm tỏa sáng một cách bất ngờ. Có thể thấy, dù mới sinh con được 6 tháng nhưng Thúy Diễm đã lấy lại vóc dáng thon gọn với ba vòng chuẩn đến từng cen-ti-mét. Ngoài ra, làn da mịn màng cùng gương mặt sắc sảo của cô cũng gây ấn tượng mạnh với người đối diện. 

Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 1
Thúy Diễm khoe nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn sau sáu tháng sinh con đầu lòng - Ảnh: FBNV
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 2
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 3
Vẻ quyến rũ của bà mẹ một con thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện - Ảnh: FBNV
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 4
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 5
Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang được xem là cặp vợ chồng hot nhất làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 6
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 7
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 8
Để giảm cân nhanh chóng, Thúy Diễm phải thực hiện chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục điều độ - Ảnh: FBNV
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 9
Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái - Ảnh 10
Từ khi Thúy Diễm sinh con, Lương Thế Thành gầy đi nhiều do bận rộn làm ông bố bỉm sữa - Ảnh: FBNV

Thúy Diễm và Lương Thế Thành đón con đầu lòng vào tháng 6/2018. Con trai của cặp đôi sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu với đôi mắt to tròn và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng giống cha như đúc. Tuy là mẹ bỉm sữa nhưng Thúy Diễm khá rảnh rang vì được chồng hỗ trợ hết mình trong việc chăm con. Thời gian qua, người đẹp đã trở lại đóng phim với một vai phụ khá ấn tượng trong Gạo nếp gạo tẻ. 

Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động

Thúy Diễm lần đầu hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng trên bàn đẻ gây xúc động

Sáu tháng sau khi vượt cạn, Thúy Diễm mới hé lộ khoảnh khắc da kề da với con trai lúc vừa sinh khiến ai cũng xúc động.

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