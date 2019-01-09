Giảm cân nhanh thần tốc, bà xã Lương Thế Thành được khen đẹp hơn cả thời con gái

Sau 6 tháng sinh con, Thúy Diễm không chỉ lấy lại vẻ ngoài rạng rỡ mà còn có vóc dáng thon gọn hơn cả thời con gái.
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Mới đây, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành gây chú khi sánh bước bên nhau tại một sự kiện lớn của giới giải trí. Cặp vợ chồng liên tục dành cho đối phương những cử chỉ tình tình tứ ở chốn đông người y hệt như khoảng thời gian mới yêu.
Trong khi nam diễn viên Ngày ấy mình đã yêu diện áo sơ mi đen phối cùng quần Tây bảnh bao thì Thúy Diễm nổi bật với váy đuôi ca màu trắng nhã nhặn. Mặc dù Lương Thế Thành trông gầy đi nhiều nhưng vô hình chung anh lại làm nền cho Thúy Diễm tỏa sáng một cách bất ngờ. Có thể thấy, dù mới sinh con được 6 tháng nhưng Thúy Diễm đã lấy lại vóc dáng thon gọn với ba vòng chuẩn đến từng cen-ti-mét. Ngoài ra, làn da mịn màng cùng gương mặt sắc sảo của cô cũng gây ấn tượng mạnh với người đối diện.
Thúy Diễm và Lương Thế Thành đón con đầu lòng vào tháng 6/2018. Con trai của cặp đôi sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu với đôi mắt to tròn và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng giống cha như đúc. Tuy là mẹ bỉm sữa nhưng Thúy Diễm khá rảnh rang vì được chồng hỗ trợ hết mình trong việc chăm con. Thời gian qua, người đẹp đã trở lại đóng phim với một vai phụ khá ấn tượng trong Gạo nếp gạo tẻ.