Thúy Diễm 'đứt ruột' khi con trai nhớ Lương Thế Thành quay quắt, đến mức gọi ba trong vô thức

Hậu trường 05/09/2019 15:18

Vì bận lịch quay, Lương Thế Thành ít gặp được con trai khiến cậu bé nhớ da diết. Nhìn cảnh Bảo Bảo cứ đi loanh quanh gọi ba, diễn viên Thúy Diễm không khỏi xót xa.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ. Xinh đẹp và tài năng, cả hai cùng nhau xây dựng gia đình đầm ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau 3 năm "về chung nhà", cặp đôi có một cậu con trai kháu khỉnh tên Bảo Bảo. Dù bận rộn với công việc nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất cho quý tử đầu lòng.

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Gia đình hạnh phúc viên mãn của Thúy Diễm và Lương Thế Thành - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Thúy Diễm thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng khi chia sẻ câu chuyện xúc động về con trai. Do được Lương Thế Thành cưng chiều bồng bế từ nhỏ nên Bảo Bảo rất bện hơi ba. Khi nam diễn viên không có mặt ở nhà, cậu nhóc nhớ ba quay quắt. Nhìn cảnh "hoàng tử bé" đi loanh quanh trong nhà và gọi ba một cách vô thức, Thúy Diễm xót đến "đứt ruột".

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Từ nhỏ, cậu bé đã rất thích nằm trong vòng tay ba - Ảnh: FB

Thúy Diễm chia sẻ: "Mấy nay ba đi quay suốt! Ảnh nhớ ba cứ đi lẫm đẫm tới góc nhà nhìn lên camera mà kêu ba ba suốt! (Ba ảnh hay gọi camera nói chuyện với ảnh). Sáng sớm ôm được anh ba một cái đu cứng ngắc không buông ra, dụ cỡ nào cũng ôm rồi mếu thấy mà thương đứt ruột hà! Ai biểu ba ảnh ấp ảnh quá xá từ lúc ảnh vừa chào đời, ấp như gà ấp trứng nên ảnh ghiền rồi! Giờ chập chững đi rồi càng thấy ghét hơn! Biết ôm biết nịnh biết hun hít dữ lắm! Ba Lương Thế Thành tối nay quay về lẹ lẹ với người ta nha chưa! Nhớ quá nhớ ba rồi kia kìa!”.

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Gương mặt kháu khỉnh của quý tử nhà Thúy Diễm - Ảnh: FB

Dưới dòng chia sẻ của bà xã, diễn viên Lương Thế Thành lập tức để lại bình luận hứa hẹn với con trai: "Tối nay ngủ chung với chàng trai này mới được, ghiền ảnh quá rồi".

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Dưới bài viết, một dân mạng còn hài hước cho rằng Thúy Diễm mới là người nhớ chồng. Tuy nhiên, cô lập tức phủ nhận - Ảnh: FB

Từ lúc vừa chào đời, cậu bé đã khiến cư dân mạng "tan chảy" vì vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Càng lớn, con trai Lương Thế Thành càng điển trai khi thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, hứa hẹn sẽ trở thành một "soái ca" trong tương lai.

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Tâm sự xúc động của bà xã Lương Thế Thành dành cho con trai đã chạm đến nỗi lòng của nhiều bậc phụ huynh.

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