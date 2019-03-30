Con đầu lòng chưa tròn 1 tuổi, Thúy Diễm đã bị ông xã dụ đẻ thêm đứa nữa

Hậu trường 30/03/2019 14:15

Lương Thế Thành hối thúc Thúy Diễm sinh thêm em cho bé Bảo Bảo để gia đình càng đông vui.

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thúy Diễm thu hút sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ dòng trạng thái băn khoăn về việc sinh thêm con thứ 2. Theo lời bà xã Lương Thế Thành, đây không chỉ là suy nghĩ của cô mà ông xã cũng rất muốn và nhiều lần dụ dỗ vợ.

Thúy Diễm viết: "Anh Thành cứ hay nói với Diễm là nhà càng đông thì càng vui nên cứ dụ Diễm kiếm thêm em cho Bảo Bảo hoài à. Diễm cũng có nghĩ tới chuyện nếu đẻ thêm đứa nữa thì cũng cần nhà rộng hơn nên cũng lo xa, bon chen đi kiếm nhà mới đặng để dành mốt mua”.

Con đầu lòng chưa tròn 1 tuổi, Thúy Diễm đã bị ông xã dụ đẻ thêm đứa nữa - Ảnh 1
Phải vất vả hơn sau khi có con, Lương Thế Thành vẫn muốn bà xã nhanh chóng sinh thêm - Ảnh: FBNV

Dù rất muốn Bảo Bảo có thêm em, nhưng Thúy Diễm vẫn đang suy nghĩ vì hiện tại điều kiện gia đình chưa cho phép. Nữ diễn viên muốn cho con có cuộc sống tốt và thoải mái nhất, đặc biệt về chỗ ở. Tuy nhiên, hiện cô và ông xã vẫn chưa để dành đủ tiền để tậu cho mình căn nhà vừa ý nhất.

Con đầu lòng chưa tròn 1 tuổi, Thúy Diễm đã bị ông xã dụ đẻ thêm đứa nữa - Ảnh 2
Còn nhỏ tuổi nhưng Bảo Bảo đã có lượng fan hùng hậu vì sự đáng yêu hết nấc của mình - Ảnh: FBNV

Thúy Diễm – Lương Thế Thành là một trong số ít cặp đôi diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của khán giả cả nước. Xinh đẹp và tài năng, cả hai đã tạo được chỗ đứng trong làng giải trí Việt bằng thực lực chứ không hề dựa vào scandal đánh bóng tên tuổi. Vì thế mà khi công khai tình cảm và quyết định kết hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Con đầu lòng chưa tròn 1 tuổi, Thúy Diễm đã bị ông xã dụ đẻ thêm đứa nữa - Ảnh 3
Lương Thế Thành chứng tỏ mình là ông bố bỉm sữa thực thụ vì rất giỏi việc chăm con - Ảnh: FBNV
Con đầu lòng chưa tròn 1 tuổi, Thúy Diễm đã bị ông xã dụ đẻ thêm đứa nữa - Ảnh 4
Vì sự đáng yêu của mình mà đi đến đâu, bé Bảo Bảo cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người - Ảnh: FBNV

Sau 2 năm “về chung nhà”, tháng 6/2018, tổ ấm nhỏ của cặp đôi thêm hạnh phúc khi con trai đầu lòng chào đời. Từ khi lên chức, cả hai ngày càng trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình của mình. Dù bận rộn với công việc nhưng Thúy Diễm – Lương Thế Thành luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc con trai cưng. Đồng thời cặp đôi cũng ngày càng yêu thương và trân trọng nhau, cùng xây dựng gia đình thêm ấm êm.

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Diễn viên Thúy Diễm xúc động kể về kỷ niệm đáng nhớ với ông xã Lương Thế Thành trong ngày hạ sinh con trai đầu lòng tại Mỹ.

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