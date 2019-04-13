Sau khi đến thăm hỏi và trao cho đồng nghiệp số tiền đã quyên góp được, diễn viên Thúy Diễm cho biết, sức khỏe của Thúy Anh không tốt, nhìn xanh xao và tiều tụy.

Thông tin diễn viên Thúy Anh bị liệt nửa người sau khi sinh con, hiện không có tiền điều trị khiến mọi người vô cùng xót xa. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã ra tay giúp đỡ, đồng thời kêu gọi mọi người quyên góp giúp cô vượt qua giai đoạn khốn khó. Từng là một diễn viên xinh đẹp và tràn đầy sức sống...

... nhưng sau thời gian bị bệnh, khán giả không còn nhận ra cô bởi vẻ ngoài tiều tụy đến xót xa - Ảnh: Internet Khi biết tin diễn viên 9X gặp nguy khốn, Thúy Diễm đã đứng lên kêu gọi giúp đỡ. Mới đây, cô đã đến tận nhà thăm hỏi và động viên, đồng thời trao cho đồng nghiệp số tiền hơn 30 triệu đồng.

Ngoài ra, bà xã Lương Thế Thành cũng cập nhật tình trạng sức khỏe của Thúy Anh. Theo chia sẻ của Thúy Diễm, Thúy Anh nhìn tiều tụy, xanh xao hơn rất nhiều sau biến cố bệnh tật, tay chân co lại và chưa đi được. Thúy Diễm cho biết: "Nhìn thấy em tiều tụy thương quá. Mong cô gái có thể tiếp tục điều trị vượt qua khó khăn của cuộc đời, để em còn được nhìn các con của mình khôn lớn, được chăm sóc cho con gái vừa chào đời của mình”.

Thúy Diễm cập nhật hình ảnh mới nhất của đồng nghiệp - Ảnh: FBNV Cô cho biết thêm, hiện tình trạng của Thúy Anh chưa khả quan, chân tay co lại và không đi được - Ảnh: FBNV Dưới bài viết của bà xã Lương Thế Thành, đông đảo khán giả bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của diễn viên Thúy Anh. Rất đông nghệ sĩ như: diễn viên Kiều Linh, Thân Thúy Hà, Kha Ly... góp tiền ủng hộ đồng nghiệp có kinh phí điều trị. Được biết, sau khi bệnh tật bất ngờ ập đến, Thúy Anh không thể đi làm kiếm nuôi con. Hoàn cảnh của cô cũng rất neo đơn. Cô đang làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Hiện mẹ ruột của Thúy Anh phải nghỉ dạy ở nhà chăm sóc con gái bị liệt nửa người và trông nom các cháu khiến kinh tế vô cùng khó khăn.

Diễn viên 9X tiều tụy khi bị liệt nửa người sau sinh con Nữ diễn viên Thúy Diễm tới thăm khi nghe tin đồng nghiệp bị bệnh. Thúy Anh bị dị dạng mạch máu não dẫn tới liệt nửa bên người sau vài ngày sinh con.

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