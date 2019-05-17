Con mới 9 tháng tuổi, Thúy Diễm đã lo chuyện 'con lớn đi học xa mẹ ba, có thêm bạn bè thì sẽ thế nào'

Tâm sự xúc động của bà xã Lương Thế Thành dành cho con trai đã chạm đến nỗi lòng của nhiều bậc phụ huynh.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm vừa xúc động giãi bày nỗi lòng sau 9 tháng làm mẹ. Từ khi có Bảo Bảo, thế giới của vợ chồng cô chỉ xoay quanh cậu nhóc. Qua đó, cặp đôi mới hiểu được nỗi lòng của đấng sinh thành và thương ba mẹ mình hơn bao giờ hết. Thúy Diễm trải lòng: "'Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa/ Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực'. Thời gian trôi nhanh thật! Ngày trước, Diễm lớn lên trong những lời ca này, bây giờ đôi khi lại hay ca cho Brendan nghe. Từ ngày có 'ảnh', cả thế giới của Diễm và Thành chỉ xoay quanh 'ảnh' mà thôi. Phải nói là đến khi làm ba mẹ, tụi mình mới thấu lòng của đấng sinh thành".

Gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: FBNV Nhớ về quãng thời gian mang thai và lúc Bảo Bảo mới chào đời, bà xã Lương Thế Thành không kiềm được cảm xúc: "Ngay từ lúc mang thai, mẹ đã phải đau đầu tính toán chào đón con với mọi điều thật tốt, thật chỉn chu. Đến khi gần sinh, mẹ lại nơm nớp lo và cầu nguyện rằng con sẽ đến với cuộc đời này, đến với cha mẹ thật trọn vẹn và vui vẻ. Đến khi thiên thần nhỏ hiện diện trong gia đình bố Thành mẹ Diễm, thì mẹ lại lo lắng con không tròn giấc hoặc con khó chịu nhưng không biết tỏ bày làm sao ngoài tiếng oa oa…".

Còn nhỏ tuổi, nhưng bé Bảo Bảo đã sở hữu lượng fan hâm mộ không thua kém bố mẹ bởi sự kháu khỉnh, đáng yêu - Ảnh: FBNV Tiếp đó, cô khiến nhiều chị em xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong bài viết. Dù Bảo Bảo còn nhỏ, nhưng với tình yêu và sự lo lắng không biết mệt mỏi của người mẹ, Thúy Diễm đã nghĩ đến nhiều năm sau, khi con khôn lớn và đi học xa nhà.

Cô tâm sự: "Thi thoảng, mẹ Diễm ngồi hình dung sau này Brendan lớn đi học, xa mẹ ba, có thêm bạn bè thì sẽ thế nào… Xong thầm cười, mẹ khờ quá chưa gì đã lo thật xa. Nhưng, làm ba mẹ là thế đó, lúc nào cũng lo lắng cho 'người ta'. Vì ba mẹ luôn yêu 'người ta' hơn cả chính mình". Khoảnh khắc đời thường vô cùng bình yên và hạnh phúc của gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành - Ảnh: FBNV Kết thúc dòng tâm sự, Thúy Diễm mượn lời bài hát Cho con của nhạc sĩ Tuấn Dũng để nhắc nhở con trai cưng. "Ngày mai con khôn lớn Bay đi khắp mọi miền Con đừng quên con nhé Ba mẹ là quê hương”.

Con trai Lương Thế Thành lần đầu theo bố đi diễn, biểu cảm đáng yêu nhưng cái kết mới là điều được chú ý! Con trai Lương Thế Thành tỏ ra khá háo hức, dạn dĩ trong lần đầu được theo bố đi diễn nhưng xem xong mở màn đã lăn ra ngủ.

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