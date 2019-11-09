Sau 3 năm kết hôn, Thúy Diễm nhận ra tầm quan trọng của Lương Thế Thành với cuộc đời mình

Hậu trường 09/11/2019 16:36

Diễn viên Thúy Diễm nhắn cho Lương Thế Thành: "Cám ơn ông xã đã luôn bên cạnh! Cám ơn vì đã là 1 người chồng, người cha của mẹ con em!".

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm vừa viết tâm sự xúc động về ông xã Lương Thế Thành. Những ngày qua, cô phải tạm ngưng tất cả các công việc vì con trai Bảo Bảo sốt phải nhập viện. Diễn viên Lương Thế Thành cũng tạm gác công việc, thức đêm cùng vợ chăm con vì ông bà bệnh không phụ giúp được.

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Thúy Diễm xót xa khi con trai phải nhập viện 2 ngày vì sốt cao - Ảnh: FB

Trải qua sự việc này, Thúy Diễm càng thấy được tầm quan trọng của ông xã Lương Thế Thành. Không chỉ là người chia sẻ buồn vui trong cuộc sống thường ngày, anh còn là người chia sớt mọi gian nan, vất vả với cô trong cuộc sống.

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Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn năm 2016. Sau 3 năm chung sống, cặp đôi vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: FB

Thúy Diễm tâm sự: "Con bệnh sốt cao 2 hôm! Ông bà cũng bệnh không chăm phụ được! 2 vợ chồng thức trắng cả đêm không ngủ! Thay nhau ôm con vỗ về quấy khóc! Vừa xót con vừa mệt đuối! Chạy ngược chạy xuôi! Giờ nhóc con bớt rồi mới ngồi lặng suy nghĩ, nếu không có chồng kế bên chắc mình sẽ chẳng biết thế nào những khi thế này! Mỗi phút giây vui buồn hay cuộc sống có điều gì xảy ra thì cũng cần có 1 người bạn đồng hành cùng chia sẽ cùng chia sớt niềm vui cũng như gian nan của cuộc đời!

Cám ơn ông xã đã luôn bên cạnh! Cám ơn vì đã là 1 người chồng, người cha của mẹ con em!".

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Bé Bảo Bảo là trái ngọt đầu tiên của vợ chồng nghệ sĩ sau 3 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Tâm sự của bà mẹ một con nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em. Mọi người gửi lời chúc gia đình Thúy Diễm và Lương Thế Thành sẽ mãi hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc Bảo Bảo thật tốt.

Thúy Diễm 'đứt ruột' khi con trai nhớ Lương Thế Thành quay quắt, đến mức gọi ba trong vô thức

Thúy Diễm 'đứt ruột' khi con trai nhớ Lương Thế Thành quay quắt, đến mức gọi ba trong vô thức

Vì bận lịch quay, Lương Thế Thành ít gặp được con trai khiến cậu bé nhớ da diết. Nhìn cảnh Bảo Bảo cứ đi loanh quanh gọi ba, diễn viên Thúy Diễm không khỏi xót xa.

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Từ khóa:   Thúy Diễm Lương Thế Thành Thúy Diễm và Lương Thế Thành

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