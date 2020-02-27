Sau gần 2 năm làm mẹ, Thúy Diễm chia sẻ áp lực chăm con, stress khi chồng vắng nhà

Hậu trường 27/02/2020 15:09

Gần 2 năm sau khi con trai chào đời, diễn viên Thúy Diễm vẫn không thể quên được cảm xúc những ngày đầu làm mẹ.

Thúy DiễmLương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi "vàng" của showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của đôi trai tài gái sắc sau 4 năm kết hôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Đặc biệt, tổ ấm của họ càng thêm hạnh phúc khi con trai đầu lòng chào đời.

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Trên trang cá nhân, cặp đôi chăm đăng ảnh 'tình bể bình' bên nhau - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp bé Bảo Bảo sắp được 2 tuổi, diễn viên Thúy Diễm đã viết tâm sự xúc động về thời gian mới lên chức mẹ.

Cô chia sẻ: "Vậy là chỉ còn vài tháng nữa là Bảo của ba mẹ được 2 tuổi rồi. Thời gian qua nhanh quá cả nhà ơi. Mới ngày nào cu cậu còn đỏ hỏn trên tay mẹ mà giờ đã sắp thành chàng thanh niên rồi đấy. Nhìn Bảo Bảo lớn lên từng ngày, Diễm lại nhớ tới thời kì mới sinh, cực kì bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ".

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Cô từng bị stress nặng trong những ngày đầu làm mẹ - Ảnh: FB

Bà xã Lương Thế Thành kể về giai đoạn khó khăn khi phải chăm con một mình: "Ngày đó nhiều lúc Diễm cũng stress lắm cả nhà, lo chồng con đủ thứ cả. Những lúc anh Thành bận rộn thì cũng chỉ có hai mẹ con ở bên và chăm sóc cho nhau thôi. Đôi khi bị tắt sữa, không đủ sữa cho Bảo Bảo uống, mẹ phải bổ sung thêm sữa công thức cho ảnh uống. Mẹ cũng thức đêm thức hôm để canh nấu nước, pha sữa cho con, nhìn con khóc đòi sữa mẹ cũng xót lắm chứ".

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Ảnh đời thường bình yên của gia đình Thúy Diễm và Lương Thế Thành - Ảnh: FB

Tuy cuộc sống bị đảo lộn không ít nhưng vợ chồng Lương Thế Thành vẫn rất hạnh phúc từ ngày có con trai. Dù bận rộn, cặp đôi vẫn cố sắp xếp thời gian để ở bên quý tử nhiều hơn. 

Thúy Diễm muốn sinh thêm con và đây là phản ứng khó tin của ông xã Lương Thế Thành

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Diễn viên Thúy Diễm khiến dân mạng thích thú khi tâm sự muốn sinh thêm con. Trong lúc cô nàng còn đang phân vân thời điểm thì người hâm mộ vội khuyên "ngay và luôn đi em".

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