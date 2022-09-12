Theo Thanh Niên đưa tin ngày 9/9, Thùy Tiên đã liệt kê 2 tài khoản Facebook là Đặng Thùy Trang (chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo) và D.N (chuyên gia sắc đẹp có tiếng), đã tự ý đăng ảnh cô (không xin phép) và đưa các thông tin, lời lẽ gây hiểu nhầm rằng cô có liên quan đến đường dây bán dâm. Theo đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của Hoa hậu cũng đã gửi đơn đề nghị xác minh và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tài khoản Facebook trên.

Không chỉ lên tiếng đòi lại công bằng, nhờ phía công ty và luật sư giải quyết, phía bên hoa hậu Thùy Tiên còn đăng đàn tố cáo 2 người gây ảnh hưởng trực tiếp đến thanh danh cô.

Đáng nói, người bị Thùy Tiên đề cập đích danh vốn từng có mâu thuẫn với cô vào thời điểm đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021, không ai khác chính là chị gái hoa hậu Đại dương, Đặng Thùy Trang.

"Sự việc có tính chất hết sức nghiêm trọng xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và gây tổn hại đến hình ảnh của cá nhân tôi", Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đề cập trong đơn.

Bị Thùy Tiên chỉ đích danh, song Đặng Thùy Trang không hề sợ hãi. Cô thách thức: "Đây không phải lần đầu tiên mình được Nguyễn Thúc Thùy Tiên đưa đơn tố tụng. Nhưng mà lần này có mở đầu thì ráng có kết thúc nha em. Lần này rõ ràng đừng để giống như lần trước, thưa kiện rần rần rồi đến khi có kết quả im hơi lặng tiếng nhé. Xong vụ này tôi hứa sang Ấn chơi là vừa".

Chị gái hoa hậu Đại dương Đặng Thùy Trang lên tiếng thách thức. Ảnh: Internet

Chia sẻ link bài viết Thùy Tiên đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với mình, chị gái Đặng Thu Thảo tỏ ra mỉa mai, đồng thời cảnh cáo ngược Hoa hậu Thùy Tiên.

"Mình nghe nói bị kiện, ai có hình ảnh, thông tin từ phía kiện cho mình xin nhé. Lần trước sai một lần rồi, mình im lặng để cho kiếm tiền trả mình chứ không phải mình sợ đâu nhé. Lần này sai nữa là tự hiểu nha. Luật pháp chỉ có đúng và sai. Ai sai sẽ trả giá. Kiện mà không đúng thì tội gì nhỉ?

Đừng nghĩ truyền thông mạnh hay tiền nhiều, hoặc người nổi tiếng thì muốn nói gì là nói nha. Lần này mình sẽ không để yên đâu nhé.

Giờ chuyển sang 'đề nghị' là sao?... Càng đụng đến tui thông tin càng lộ nha... Tui từng nói mượn tui không trả, tui cho trả nhiều hơn gấp 'n' lần nha. Muốn yên ổn làm ăn thì trả tiền cho tui, tui không nhây nữa", Đặng Thùy Trang nhắn nhủ.

Chị gái Đặng Thu Thảo đăng tải các hình ảnh giữa lùm xùm liên quan đến hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Internet

Đáng chú ý trước đó, bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị quản lý Thùy Tiên - nói rõ: "Luật sư của chúng tôi đang làm các thủ tục cần thiết để gửi đến cơ quan công an và sẽ kiện ra tòa án những người phát ngôn bịa đặt, vu khống nhằm mục đích hạ nhục và xúc phạm người khác. Đây là việc làm vô đạo đức, cần phải được pháp luật nghiêm trị".

Bà Kim Dung cũng bày tỏ mong muốn biết rõ tên tuổi của 2 hoa hậu T.H và T.T có trong đường dây của 'tú ông' Lê Hoàng Long trước đó. Không lâu mới đây, theo thông tin từ báo Tiền Phong, phía công an cũng cho hay hoa hậu Thùy Tiên không phải là người tên T.T trong việc mua bán dâm 360 triệu đồng/lượt.

Mâu thuẫn giữa Đặng Thùy Trang và Thùy Tiên vốn có từ trước đó. Theo đó, Thùy Tiên trước khi đăng quang vướng vào tin đồn nợ 1,5 tỷ đồng nhưng trốn tránh không trả, xé giấy nợ.

Về phía mình, Thùy Tiên cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này. Người đẹp cho rằng mình đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó. Cô bày tỏ nghi ngờ Thùy Trang nằm trong một đường dây chuyên dụ dỗ, gạ gẫm các thí sinh thi hoa hậu có tiềm năng để họ ký vào hợp đồng vay nợ.

Hiện, sự việc vẫn chưa rõ ràng và cuộc tranh đấu vẫn bất phân thắng bại giữa hai người đẹp. Điều đó cũng gây chú ý đến công chúng và những người theo dõi cả hai.