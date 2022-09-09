Lễ tang minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng diễn ra ngày 10-9 tại TP.HCM: người thân đã trở về Việt Nam chuẩn bị tang lễ

Hậu trường 09/09/2022 14:56

Thông tin về minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng qua đời đã khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tiếc thương.

Ngày 7/9, diễn viên Thẩm Thúy Hằng trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở TP.HCM. Bà ra đi vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 83 tuổi. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lễ tang nghệ sĩ sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP.HCM tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Cụ thể, tang lễ bắt đầu từ 8h30 sáng 10-9. Khách viếng trong 2 ngày 10 và 11-9, lễ di quan diễn ra vào 6h30 sáng 12-9.

Lễ tang minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng diễn ra ngày 10-9 tại TP.HCM: người thân đã trở về Việt Nam chuẩn bị tang lễ - Ảnh 1
Minh tinh Thẩm Thúy Hằng thời trẻ. Ảnh: Internet

Theo bà Dương Cẩm Thúy, chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, người thân của minh tinh Thẩm Thúy Hằng đã về Việt Nam để chuẩn bị cho tang lễ. Danh sách ban tổ chức tang lễ được đề xuất bao gồm: bà Dương Cẩm Thúy, nghệ sĩ Kim Cương, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, ông Nguyễn Xuân Dũng (đại diện gia đình), đạo diễn Lâm Lê Dũng... 

Được biết, bà mất đúng vào ngày giỗ Tổ nghề sân khấu (12/8 âm lịch), để lại khoảng trống lớn trong lòng người thân, khán giả. Nghệ sĩ Hữu Châu từng gắn bó với minh tinh Thẩm Thúy Hằng khi cùng hoạt động ở đoàn kịch nói Kim Cương chia sẻ với Zing News: "Tổ nghề Sân khấu đã rước cô về trong hôm nay. Tôi từng được cô thương và dạy dỗ nhiều. Đó là những ký ức mãi mãi đẹp trong tim. Kính tiễn cô". Vào những năm cuối đời, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng sống lặng lẽ, kín tiếng, có thời gian bà bị bệnh tim, phải nhập viện điều trị khiến nhiều người lo lắng.

Lễ tang minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng diễn ra ngày 10-9 tại TP.HCM: người thân đã trở về Việt Nam chuẩn bị tang lễ - Ảnh 2
Bà là một trong những giai nhân nức tiếng của điện ảnh Việt ở giai đoạn 1950-1970. Ảnh: Internet

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1939 tại Hải Phòng. Bà là một trong những giai nhân nức tiếng của điện ảnh Việt ở giai đoạn 1950-1970. Tên tuổi của bà còn vượt khỏi biên giới nước nhà và được khán giả ở nhiều nước châu Á biết tới khi nhận giải thưởng như Diễn viên xuất sắc Á châu tại Liên hoan phim Đài Bắc (Đài Loan), Ảnh hậu Á châu trong Liên hoan phim Á châu tổ chức tại Hong Kong... trong những tháng năm đỉnh cao của sự nghiệp.

Thẩm Thúy Hằng đã tham gia khoảng 60 phim. Ngoài ra, bà còn đóng kịch, hát cải lương. Sau năm 1975, nữ nghệ sĩ tiếp tục đóng một số phim như Cho cả ngày mai, Ngọn lửa Krông Jung.

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