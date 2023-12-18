Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ!

Hậu trường 18/12/2023 19:38

Trang Trần và con gái đã chính thức lên đường sang đoàn tụ với ông xã Louis ở Mỹ.

Tháng 5 vừa qua, cựu người mẫu Trang Trần đã chính thức tổ chức lễ cưới với chồng Việt Kiều tại Đà Lạt. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 và có một con gái chung chào đời vào năm 2015. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Trang Trần bất ngờ thông báo rời Việt Nam, sang Mỹ định cư cùng ông xã. Cô buồn bã viết: "Nước mắt chảy ra không ngủ được. Cứng rắn lắm để rồi bật khóc".

Cựu người mẫu còn hài hước nói thêm rằng, điều khiến cô nhớ nhất là những buổi nhậu cùng bạn bè và nhắn nhủ nếu ai ghé ăn bún đậu quán của mình thì nhớ chụp ảnh lại và "tag" cô vào xem.

Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ! - Ảnh 1
Tháng 5 vừa qua, cựu người mẫu Trang Trần đã chính thức tổ chức lễ cưới với chồng Việt Kiều tại Đà Lạt

Một người bạn thân thiết của Trang Trần cũng đăng tải hình ảnh tiễn cựu người mẫu và con gái ở sân bay. Nhiều bạn bè cũng bình luận chúc mừng Trang Trần được đoàn tụ cùng ông xã Louis sau thời gian yêu xa.

Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ! - Ảnh 2
Một người bạn thân thiết của Trang Trần đăng tải hình ảnh tiễn cựu người mẫu và con gái ở sân bay

Những năm qua, chồng Việt kiều sẽ thỉnh thoảng bay về nước thăm cô và con gái và ngược lại Trang Trần cũng sắp xếp cho con sang Mỹ đoàn tụ với gia đình bên nội. Cựu người mẫu từng chia sẻ, ông xã và bản thân cô đều mong muốn gia đình sớm đoàn tụ nhưng vì cô đam mê kinh doanh và có nhiều kế hoạch chưa thực hiện xong nên vẫn ở lại Việt Nam, khi tới thời điểm thích hợp mới sang Mỹ định cư.

Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ! - Ảnh 3
Những năm qua, chồng Việt kiều sẽ thỉnh thoảng bay về nước thăm cô và con gái và ngược lại Trang Trần cũng sắp xếp cho con sang Mỹ đoàn tụ với gia đình bên nội

Thời còn sinh sống, làm việc ở Việt Nam, Louis Nguyễn gặp gỡ chân dài 8x trong các chuyến thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Lúc mới chạm mặt, Louis Trần không có nhiều thiện cảm với cô gái quá cá tính và có phần hơi "thô". Nhưng trong quá trình tiếp xúc, cả hai tìm được sự đồng cảm và dần quý mến, yêu thương nhau.

Rất ít người biết rằng, sự gắn kết sâu sắc của cặp đôi này là từ khi Louis Trần, Trang Trần cùng nhận nuôi một cậu bé khiếm thính từ nhỏ. Trải qua hơn 6 năm âm thầm gắn bó, cả hai nên duyên vợ chồng với sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ! - Ảnh 4
Rất ít người biết rằng, sự gắn kết sâu sắc của cặp đôi này là từ khi Louis Trần, Trang Trần cùng nhận nuôi một cậu bé khiếm thính từ nhỏ

Ông xã Trang Trần yêu chiều và luôn đứng về phía vợ trước những ồn ào. Anh từng cho biết, anh yêu vợ vì cô là người có tâm. "Tôi và Trang có một điểm chung là cả hai đều nóng tính, nhưng khác nhau là tôi có cái đầu lạnh. Tôi xem xét mọi việc bằng lý trí. Còn Trang giải quyết vấn đề bằng con tim" - Louis cho biết.

Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ! - Ảnh 5
 Doanh nhân Louis Trần thường xuyên khoe tổ ấm của mình tại Mỹ

Trên trang cá nhân, doanh nhân Louis Trần thường xuyên khoe tổ ấm của mình tại Mỹ. Anh sống trong một ngôi nhà lớn, rộng rãi, bên ngoài có khu vườn rộng. Louis Trần còn cho biết dù nhà rộng nhưng cảm thấy cô đơn vì không có vợ con bên cạnh.

Trang Trần đáp trả tin đồn đang 'bầu bí' sau khi chồng Việt kiều vừa về nước

Trang Trần đáp trả tin đồn đang 'bầu bí' sau khi chồng Việt kiều vừa về nước

Vào ngày 8/11, Trang Trần đã góp mặt tại một sự kiện về làm đẹp. Tuy nhiên, cô lập tức gây cú ý vì vẻ ngoài thay đổi khá nhiều so với trước đây.

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