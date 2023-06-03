Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ

Hậu trường 03/06/2023 13:47

Chỉ sau vài ngày hôn lễ diễn ra, vợ chồng Trang Trần bất ngờ cãi nhau. Động thái này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Vừa qua, người mẫu Trang Trần đã tổ chức lễ cưới với chồng Việt kiều tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Trang Trần cho biết vợ chồng cô đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè chung vui.

Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 1
 Người mẫu Trang Trần vừa tổ chức lễ cưới với chồng Việt kiều tại Đà Lạt

 

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày hôn lễ diễn ra, vợ chồng Trang Trần bất ngờ cãi nhau. Theo đó, cựu người mẫu lập tức phải đăng đàn xin ý kiến về cách giải quyết sự việc này. Động thái này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 2
 Vợ chồng Trang Trần bất ngờ cãi nhau sau vài ngày hôn lễ diễn ra

 

Mọi chuyện vẫn chưa hạ nhiệt, Trang Trần còn cập nhật thêm hình ảnh lên đồ lộng lẫy để  tiễn bạn đi Úc: "Lên đồ đi nhậu tiễn bạn đi Úc mở rộng thị trường! Lão ấy không đi kệ. Xem gan ai to hơn và ai lì hơn".

Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 3Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 4Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 5Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 6

Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 7
Trang Trần còn cập nhật thêm hình ảnh lên đồ lộng lẫy tiễn bạn đi Úc

 

Được biết, sau hôn lễ ở Đà Lạt, khoảng giữa tháng 6, chồng Trang Trần sẽ về Mỹ. Do điều kiện công việc, hơn 7 năm nay, vợ chồng cựu người mẫu sống xa nhau. Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con.

Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 8
Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con

 

Không thường xuyên ở bên vợ con nhưng hàng ngày, Louis Trần đều gọi điện thoại động viên, chia sẻ mọi vui buồn với Trang Trần và bàn bạc cách nuôi dạy, chăm sóc con gái Kiến Lửa.

Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 9

Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ - Ảnh 10
Cựu người mẫu cho biết ông xã tính hiền lành, điềm đạm, ít nói còn cô nóng nảy, ồn ào nên mỗi khi gặp sóng gió, cô luôn được chồng khuyên nhủ, bảo vệ

 

Cựu người mẫu cho biết ông xã tính hiền lành, điềm đạm, ít nói còn cô nóng nảy, ồn ào nên mỗi khi gặp sóng gió, Trang Trần luôn được chồng khuyên nhủ, bảo vệ. Cựu người mẫu nói ông xã muốn đón vợ con sang Mỹ nhưng cô còn đam mê kinh doanh và có nhiều hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam, chưa thể đi nước ngoài định cư.

 

Trang Trần thổ lộ từng tự ti bản thân kém sắc, nhiều khuyết điểm chắc sẽ 'ế chồng'

Trang Trần thổ lộ từng tự ti bản thân kém sắc, nhiều khuyết điểm chắc sẽ 'ế chồng'

Sau lễ cưới lãng mạn cùng ông xã Việt kiều Mỹ tại Đà Lạt, mới đây người mẫu Trang Trần đã có những chia sẻ đầu tiên gây chú ý.

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