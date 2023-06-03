Hôn lễ vừa diễn ra Trang Trần bất ngờ cãi nhau với chồng Việt Kiều, còn lên đồ lộng lẫy đi cùng trai lạ

Vừa qua, người mẫu Trang Trần đã tổ chức lễ cưới với chồng Việt kiều tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Trang Trần cho biết vợ chồng cô đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè chung vui.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày hôn lễ diễn ra, vợ chồng Trang Trần bất ngờ cãi nhau. Theo đó, cựu người mẫu lập tức phải đăng đàn xin ý kiến về cách giải quyết sự việc này. Động thái này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Mọi chuyện vẫn chưa hạ nhiệt, Trang Trần còn cập nhật thêm hình ảnh lên đồ lộng lẫy để tiễn bạn đi Úc: "Lên đồ đi nhậu tiễn bạn đi Úc mở rộng thị trường! Lão ấy không đi kệ. Xem gan ai to hơn và ai lì hơn".

Trang Trần còn cập nhật thêm hình ảnh lên đồ lộng lẫy tiễn bạn đi Úc

Được biết, sau hôn lễ ở Đà Lạt, khoảng giữa tháng 6, chồng Trang Trần sẽ về Mỹ. Do điều kiện công việc, hơn 7 năm nay, vợ chồng cựu người mẫu sống xa nhau. Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con.

Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con

Không thường xuyên ở bên vợ con nhưng hàng ngày, Louis Trần đều gọi điện thoại động viên, chia sẻ mọi vui buồn với Trang Trần và bàn bạc cách nuôi dạy, chăm sóc con gái Kiến Lửa.

Cựu người mẫu cho biết ông xã tính hiền lành, điềm đạm, ít nói còn cô nóng nảy, ồn ào nên mỗi khi gặp sóng gió, cô luôn được chồng khuyên nhủ, bảo vệ

Cựu người mẫu cho biết ông xã tính hiền lành, điềm đạm, ít nói còn cô nóng nảy, ồn ào nên mỗi khi gặp sóng gió, Trang Trần luôn được chồng khuyên nhủ, bảo vệ. Cựu người mẫu nói ông xã muốn đón vợ con sang Mỹ nhưng cô còn đam mê kinh doanh và có nhiều hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam, chưa thể đi nước ngoài định cư.