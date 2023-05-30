Trang Trần đáp trả ra sao khi đám cưới bị chê ít khách mời?

Dòng chia sẻ mới đây của cựu người mẫu Trang Trần nhanh chóng trở thành vấn đề tranh cãi từ phía cộng đồng mạng.

Vào ngày 27/5, khán giả bất ngờ trước thông tin cựu người mẫu Trang Trần tổ chức lễ cưới với ông xã Louis Trần tại Đà Lạt sau nhiều năm chung sống. Ngay sau đó, mọi thông tin liên quan đến đám cưới của Trang Trần đều trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm và bàn luận. Vào ngày 27/5, Trang Trần tổ chức lễ cưới với ông xã Louis Trần tại Đà Lạt. Mới đây nhất, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải những hình ảnh về không gian đám cưới của Trang Trần. Điều đáng chú ý, lễ cưới còn quá nhiều chiếc ghế trống. Thêm nữa, khách mời dự tiệc còn bị netizen nghi ngờ là nhân viên phục vụ tiệc cưới vì họ diện trang phục trắng, đeo nơ.

Khung cảnh ít khách mời, rời rạc tại ngày vui của Trang Trần. Netizen đặt nghi vấn khách mời là nhân viên phục vụ tiệc cưới vì mặt trang phục trắng, đeo nơ. Thêm vào đó, nhiều người mỉa mai rằng Trang Trần đã thuê người để dự tiệc cưới cho đỡ trống vắng. Đặc biệt, một bài viết ở trong diễn đàn về showbiz có nội dung: "Đám cưới mà tôi tưởng đang xem đóng phim. Ghế trống khách mời lèo tèo, còn lại là nhân viên nhà hàng ra ngồi" đang nhận về lượt tương tác "khủng" từ cư dân mạng. Nhiều dân mạng để lại bình luận, đặc biệt là thái độ của các khách mời tham dự. Đứng trước thắc mắc liên quan việc đám cưới ít khách mời, cựu người mẫu Trang Trần thẳng thắn cho biết: "Haha, dạ đây không thích mời nhiều nhé. Đám cưới không phải là chỗ để thể hiện sự hùng hậu về quân số". Dòng chia sẻ trên của Trang Trần nhận được sự đồng tình từ phía một số bộ phận khán giả.

Câu trả lời thẳng thắn của Trang Trần khi bị chê mời ít khách mời đã nhận được sự đồng tình từ phía một bộ phận khán giả. Có thể thấy, hôn lễ của Trang Trần có sự góp mặt của những người thân quen và đặc biệt là bé Kiến (con gái của Trang Trần và Louis Trần). Trước đó, Trang Trần cho biết vợ chồng cô đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè chung vui. Trước đó, cô đã từng bật mí trên trang cá nhân về đám cưới của mình rằng: "Chúng tôi sẽ cưới vào ngày 27/5 ở một địa điểm ngoài trời tại Đà Lạt. Vợ chồng tôi muốn hôn lễ diễn ra giản dị, thân tình, ấm cúng nên chỉ mời 50 khách, gồm người thân và bạn bè gắn bó lâu năm tham dự. Tôi quen biết nhiều, đã đi dự hàng trăm đám cưới nên lần này chắc sẽ bị nhiều người trách vì sao không mời họ. Ông xã tôi từ Mỹ về, không có nhiều thời gian nên chúng tôi chỉ muốn làm một buổi tiệc nhỏ để mọi người có thể trò chuyện, tâm tình chứ không định tốn tiền tỷ làm một đám cưới linh đình, hoành tráng". Bé Kiến là khách mời đặc biệt trong đám cưới của ba mẹ. Tiệc cưới diễn ra ấm cúng nên chỉ mời 50 khách, gồm người thân và bạn bè gắn bó lâu năm tham dự.

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