Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường!

Hậu trường 27/05/2023 16:18

Mới đây, Trang Trần cũng đã cập nhật hình ảnh tại hôn lễ thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Vừa qua, trên trang cá nhân, cư dân mạng được phen xôn xao khi Trang Khàn công bố sẽ tổ chức lễ cưới với chồng Việt Kiều vào ngày 27/5 tại Đà Lạt. Thông tin ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, cựu người mẫu tiết lộ:

"Chúng tôi sẽ cưới vào ngày 27/5 ở một địa điểm ngoài trời tại Đà Lạt. Vợ chồng tôi muốn hôn lễ diễn ra giản dị, thân tình, ấm cúng nên chỉ mời 50 khách, gồm người thân và bạn bè gắn bó lâu năm tham dự. Tôi quen biết nhiều, đã đi dự hàng trăm đám cưới nên lần này chắc sẽ bị nhiều người trách vì sao không mời họ. Ông xã tôi từ Mỹ về, không có nhiều thời gian nên chúng tôi chỉ muốn làm một buổi tiệc nhỏ để mọi người có thể trò chuyện, tâm tình chứ không định tốn tiền tỷ làm một đám cưới linh đình, hoành tráng".

Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 1
Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 2
Trang Trần khoe visual vô cùng xinh đẹp trong ngày cưới

Trước đó, ngày 18/5, Louis Trần - ông xã cựu người mẫu đã bay từ Mỹ về Việt Nam để cùng vợ chuẩn bị đám cưới. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè đến chung vui.

Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 3
Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 4
Con gái dắt tay mẹ tiến vào lễ đường

Mới đây, Trang Trần cũng đã cập nhật hình ảnh tại hôn lễ và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Có thể thấy, khung cảnh được tổ chức lãng mạn ngoài trời và có sự góp mặt của những người thân quen, đặc biệt là bé Kiến (con gái của Trang Trần và Louis Trần). Bé Kiến tỏ ra hào hứng, thích thú trong đám cưới của ba mẹ. Cô dâu Trang Trần lựa chọn chiếc váy cưới màu trắng có thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên sự quý phái.

Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 5
Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 6
Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 7
Lễ cưới tổ chức ấm cúng với hơn 50 khách mời đến chung vui

Tại đây, Dược sĩ Tiến chính là chàng trai may mắn bắt được hoa cưới của Trang Trần. Anh hài hước viết trên trang cá nhân rằng: "Em may mắn chụp được hoa cưới của chị rồi. Năm nay coi chừng tới em lên xe bông quá". Anh không quên gửi lời chúc mừng tới đàn chị: "Chúc mừng chị Trang Trần lên xe hoa, xinh đẹp, hạnh phúc, rạng rỡ".

Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 8
Dược sĩ Tiến chính là chàng trai may mắn bắt được hoa cưới của Trang Trần

Tết năm ngoái, ông xã Việt kiều cũng đã dành thời gian 1 tháng để về sum họp với hai mẹ con. Trước khi về Mỹ, Louis Trần đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cựu người mẫu cũng như chia tay mọi người sau nhiều ngày gặp gỡ. Đặc biệt, tại đây, anh cũng lên kế hoạch cầu hôn Trang Trần bất ngờ bằng nhẫn kim cương.

Cô dâu Trang Trần 'đẹp hết nấc' trong ngày trọng đại, được ái nữ dắt tay tiến vào lễ đường! - Ảnh 9
Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng ông xã sẽ về thăm hai mẹ con.

Do điều kiện công việc, hơn 7 năm nay, vợ chồng cựu người mẫu sống xa nhau. Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng ông xã sẽ về thăm hai mẹ con.

Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt

Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt

Trước đó, ngày 18/5, Louis Trần - ông xã cựu người mẫu đã bay từ Mỹ về Việt Nam để cùng vợ chuẩn bị đám cưới.

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