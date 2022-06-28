Trang Trần bất ngờ tiết lộ về điều khiến bản thân ân hận nhất cuộc đời, dân tình liền 'gật gù' đồng tình

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Trang Trần đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về điều khiến bản thân cảm thấy vô cùng ân hận và tiếc nuối trên trang cá nhân.

Đúng dịp ngày Gia đình Việt Nam (28/06), Trang Trần đã bất ngờ đăng tải những bức ảnh chụp cùng bà ngoại của mình và chia sẻ dòng trạng thái chia sẻ về điều khiến bản thân cảm thấy vô cùng ân hận và tiếc nuối. Cựu siêu mẫu tâm sự: "Đã bao giờ bạn ân hận vì không kịp làm điều người thân bạn thích chưa? Tôi và mẹ khắc khẩu và mẹ tôi là người tiết kiệm nên đi đâu chơi, du lịch nhà hàng cũng phải bảo bạn bè mời mới đi. Đâu ai thương con bằng mẹ ruột của mình. Gần bốn chục tuổi tôi chỉ có một nuối tiếc chưa kịp đưa bố tôi về Đà Lạt thăm vùng kinh tế mới gặp bạn bè. 14 năm trước vào Sài Gòn lập nghiệp tiền ăn chả đủ nên lực bất tòng tâm. Bố ốm chục năm nên tôi không muốn ông đi xe khách nên hẹn ông cố chờ để mua vé máy bay và đã không kịp để làm".

Trang Trần chia sẻ về điều tiếc nuối khi không kịp báo hiếu cho cha - Ảnh: Chụp màn hình Trang Trần mong muốn được đưa mẹ đi chơi muôn nơi, dành cho mẹ mình những điều tốt đẹp nhất. Cô bày tỏ: "Trước lúc ông mất tôi đi mua cái áo và mũ da thật hàng si đa đẹp lắm và không bao giờ tôi quên hình ảnh ông mặc và đội nó ngồi cười hút thuốc lào. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể làm điều mẹ thích. Tôi không muốn lại phải tiếc nuối. Tôi chỉ mong mẹ tôi thích chưng diện xíu, thích đi chơi xíu để mẹ vui cười. Tôi muốn đưa mẹ đi muôn nơi để: mẹ khát con mua ngay chai nước, mẹ mệt con đưa vô cái quán có điều hoà ngồi, mẹ thích ăn kem mua kem chỗ ngon nhất mẹ ăn, chụp thật nhiều hình mẹ về ngắm. Bởi nếu để mẹ đi một mình mẹ chả dám tiêu gì ngay cả khi đưa mẹ cục tiền". Trang Trần chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng mẹ, bà ngoại và con gái - Ảnh: FBNV Ngày gia đình tôi chỉ muốn lan toả thông điệp: Hãy giữ nụ cười trên môi mẹ cha bởi với họ chúng ta là cả bầu trời thì làm con hãy coi cha mẹ là lòng đại dương. Tôi và bà ngoại sẽ đi với nhau nhiều khung trời kỷ niệm. Mong ngoại khoẻ mạnh để đi vài chục năm với chúng con. Các dì không chịu đi vì bận trông nom kinh doanh hộ con, giao trách nhiệm này cho con nên mong mẹ hiểu rằng: chúng con mỗi đứa sẽ có một cách giữ nụ cười trên môi mẹ!", cựu siêu mẫu tâm sự.

Ngay sau đó, những chia sẻ đầy tiếc nuối của Trang Trần khiến dân mạng không khỏi đồng cảm, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã vào động viên bên dưới bài viết của nữ siêu mẫu.

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ Dù không thường xuyên ở cạnh nhau như hình với bóng nhưng dịp sinh nhật vừa qua của ông xã, những chia sẻ của Trang Trần khiến khán giả phần nào thấy được tình cảm bền chặt, sâu đậm của cặp đôi.

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