Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’

Hậu trường 26/06/2022 17:35

Dù không thường xuyên ở cạnh nhau như hình với bóng nhưng dịp sinh nhật vừa qua của ông xã, những chia sẻ của Trang Trần khiến khán giả phần nào thấy được tình cảm bền chặt, sâu đậm của cặp đôi.

Vào chiều ngày 26/6, Trang Trần đăng đàn chúc mừng sinh nhật ông xã kèm loạt ảnh vô cùng tình tứ:

“Happy birthday ông xã. !

Trọn đời bên em nha! Tuổi mới mong anh cố gắng chịu đựng em dài lâu hết cuộc đời. Cho em thời gian xíu nữa thôi là mình bên nhau nhiều hơn nữa. Một người đàn bà chịu nhiều thiệt thòi như em sẽ luôn ích kỷ cần nhiều hơn cho sự an toàn và anh luôn hỉểu cho em. Mong anh luôn khoẻ và tập trung thuỷ chung son sắc chứ cắc cớ hiểu hậu quả rùi hen. Hôm nay không phải ngày chính thức anh sinh ra mà là ngày hợp lệ giấy tờ nên ghi cái biên bản nhẹ nhàng vậy thui nè. Cám ơn anh vi tất cả mọi điều hy sinh cho em”.

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ - Ảnh 1
Ngày sinh nhật ông xẫ, Trang Trần chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc - Ảnh chụp màn hình

Dù nổi tiếng là người thẳng thắn, có không ít những phát ngôn thô lỗ gây tranh cãi nhưng riêng với Louis Trần, cựu người mẫu luôn thể hiện là một người phụ nữ nhẹ nhàng, tâm lý và hết sức đáng yêu.

 

 

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ - Ảnh 2
 

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ - Ảnh 3

Cựu người mẫu luôn thể hiện là một người phụ nữ nhẹ nhàng, tâm lý và hết sức đáng yêu - Ảnh: FBNV 

Được biết Louis Trần – chồng Trang Trần là Việt kiều Mỹ. Thời còn sinh sống, làm việc ở Việt Nam, anh gặp gỡ cựu người mẫu trong các chuyến thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Khi vừa nhìn thấy Trang Trần, Louis Trần không có nhiều thiện cảm với cô gái quá cá tính và có phần hơi "thô". Tuy nhiên, sau nhiều lần va chạm, trò chuyện, cả hai tìm được sự đồng cảm và dần quý mến, yêu thương nhau.

Rất ít người biết rằng, sự gắn kết sâu sắc của cặp đôi này là từ khi Louis Trần, Trang Trần cùng nhận nuôi một cậu bé khiếm thính từ nhỏ. Trải qua hơn 6 năm âm thầm gắn bó, cả hai nên duyên vợ chồng với sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ - Ảnh 4
 

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ - Ảnh 5

Trải qua hơn 6 năm âm thầm gắn bó, cả hai nên duyên vợ chồng với sự chấp thuận của hai bên gia đình - Ảnh: FBNV

Trước tình cảm mặn nồng mà Trang Trần dành cho ông xã, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ:

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ - Ảnh 6

Nhiều bạn bè, người nổi tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng của cặp đôi - Ảnh chụp màn hình

Đến tháng 11/2015, Trang Trần hạ sinh con gái đầu lòng đặt tên thân mật là Kiến Lửa. Do vướng bận công việc ở nước ngoài, Louis Trần phải sống chủ yếu ở Mỹ. Mỗi khi thu xếp được công việc, anh đều tranh thủ bay về để thăm người thân và gần gũi vợ con.

Sinh nhật ông xã, Trang Trần gửi lời chúc cực ngọt: ‘Trọn đời bên em nha’ - Ảnh 7
Dù có khoảng cách về địa lý nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian trò chuyện mỗi ngày để chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống - Ảnh: FBNV

Dù có khoảng cách về địa lý nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian trò chuyện mỗi ngày để chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Là người khá kín tiếng và điềm đạm, nhưng mỗi khi bà xã gặp ồn ào, Louis Trần đều khuyên nhủ đồng thời lên tiếng bảo vệ người bạn đời trước dư luận.

Thỉnh thoảng anh cũng gây chú ý cộng đồng mạng khi chia sẻ những khoảnh khắc, câu chuyện đầy xúc động để động viên tinh thần vợ con ở quê nhà. Được biết, hiện tại Louis Trần cũng đang có kế hoạch đón Trang Trần và bé Kiến Lửa sang Mỹ sống. Tuy nhiên, do còn bận rộn công việc kinh doanh và thiện nguyện ở Việt Nam nên cựu người mẫu còn cân nhắc vấn đề này.

Hiện Trang Trần vẫn chưa có ý định sang nước ngoài sống chung với chồng mà sống một mình. Trả lời phỏng vấn Zing, Trang Trần chia sẻ lí do:“Tôi sống theo quan điểm "chỉ cần con và tiền" nên chồng có hay không, không quan trọng. Với tôi, bạn đời, tình yêu, hôn nhân là những thứ có thể đổi khác. Chỉ đứa con do mình đẻ ra và đồng tiền làm từ tay mình mới là những thứ đáng tin cậy”.

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