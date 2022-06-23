Trang Trần bất ngờ 'nói bóng gió' sau khi bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng

Hậu trường 23/06/2022 11:17

Gữa lúc thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam đang được bàn tán xôn xao, Trang Trần đã có động thái bị nghi ngờ "cà khịa".

Mới đây, giữa lúc thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đang được bàn tán xôn xao, thì cựu siêu mẫu Trang Trần đã có động thái bị nghi ngờ "cà khịa". 

Cụ thể, vào ngày 22/6, khi được cư dân mạng hỏi nhận xét về cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2022, thì Trang Trần bất ngờ đăng tải clip: "Em đừng có hỏi chị thông tin về những cuộc thi hoa hậu hoàn vũ làm gì, năm nay chị không quan tâm Hoa hậu hoàn vũ vì chỉ có 1 hoa hậu T30 trong lòng chị rồi em, dù ai đăng quang hoa hậu hoàn vũ nó cũng không làm cho chị vui bằng có 1 hoa hậu trong lòng chị luôn đương nhiệm ở T30".

Trang Trần bất ngờ 'nói bóng gió' sau khi bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng - Ảnh 1
Trang Trần bất ngờ 'nói bóng gió' sau khi bà Phương Hằng bị gia hạn thời gian tạm giam - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chủ đề đang là về chương trình Hoa hậu Hoàn vũ nhưng cựu siêu mẫu lại khéo léo đánh lái đến việc "bóng gió" rằng trong lòng cô chỉ có 1 hoa hậu T30. Nhiều người cho rằng T30 mà Trang Trần đang ám chỉ là Trại tạm giam T30 huyện Củ Chi nơi nữ đại gia đang bị tạm giam.

Thậm chí, cô còn ẩn ý việc bà Phương Hằng thích tưởng tượng ra việc người khác ăn chặn từ thiện. Cô bày tỏ: "Chị bận lắm, bận uống bia, du lịch, không có thời gian xem, lướt facebook thôi nhưng mà cuộc thi người ta phải có nhiều tiêu chí nên em đừng bao giờ bảo chị phát biểu ai sẽ là Hoa hậu, chị đâu phải là thầy bói đâu em. Chị đâu như ai kia, tiên tri, tưởng tượng, ngồi tưởng tượng người này ăn chặn hàng trăm tỷ, người kia ăn chặn nghìn tỷ. Đến giờ chị đi nhậu rồi, hôm nay chị vui quá, cô vào nơi đó, chị vui vô cùng…”.

Trang Trần bất ngờ 'nói bóng gió' sau khi bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng - Ảnh 2
Cựu siêu mẫu còn tuyên bố là mình đã đoán trước được sự việc - Ảnh: Internet

Tiếp đó, Trang Trần cũng tiếp tục đăng 1 clip thể hiện rõ việc hả hê khi nữ đại gia bị gia hạn tạm giam lần 2 thậm chí cô còn tuyên bố là mình đã đoán trước được sự việc.

Cô chia sẻ tiếp: "Cái ngày hôm nay là cái ngày tôi tuyên đoán từ trước rồi, khi cô bị vào rọ, chị đã bảo rằng cô sẽ bị tạm giam lần 2 mà mấy đứa không tin chị, thấy tao tiên tri rõ chưa. Và hôm nay thì cuộn con hôn mê sâu bừng tỉnh cơn mơ. Chửi tao mà cô chúng mày ra được thì chửi cả đời. 1 ngày nhận mấy nghìn bình luận tao còn không sợ..".

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